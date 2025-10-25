In de Primera Federación, het derde niveau van Spanje, vond er een opmerkelijk VAR-moment plaats tijdens de wedstrijd tussen Mérida en Ponferradina (0-0). Scheidsrechter Juan Antonio Manrique Antequera moest zijn telefoon pakken om contact op te nemen met de VAR, omdat de verbinding niet werkte. Het zorgde voor een onderbreking van tien minuten in de wedstrijd.

Het incident vond plaats na ongeveer een uur spelen, toen Mérida een doelpunt maakte. Er was echter twijfel of de doelpuntenmaker, Benjamin Dibrani, buitenspel stond. Normaal gesproken zou de VAR dit controleren, maar door technische problemen kon de scheidsrechter geen contact opnemen met de videoscheidsrechter.

Vertraging van tien minuten

Om toch tot een beslissing te komen, besloot de arbiter om zijn telefoon erbij te pakken en op die manier het oordeel van zijn collega's aan te horen. Mede daardoor nam het VAR-moment enorm veel tijd in beslag: in totaal lag het duel bijna tien minuten stil.

Telefoontje scheidsrechter cruciaal voor doelpunt

Het telefoontje bleek uiteindelijk cruciaal, want na overleg met zijn collega's keurde de scheidsrechter het doelpunt van Dibrani af. De stand bleef daardoor 0-0 en er werd na dit voorval niet meer gescoord.