gaat stoppen bij de Oranje Leeuwinnen. De ervaren voetbalster heeft maandagmiddag in een emotionele video haar afscheid aangekondigd. Ze zal nog een afscheidswedstrijd spelen.

"Het moment voelt zwaarder dan ik ooit had gedacht", zegt Spitse in haar afscheidsvideo. "Ik heb veel gesprekken gevoerd met mijn familie, met mijzelf en bondscoach Arjan Veurink. Ik ga bedanken voor het Nederlands elftal", zegt de speelster van Ajax.

Spitse heeft moeite om haar emoties de baas te zien en laat dan ook een traantje in haar afscheidsvideo: "Het heeft mij veel opofferingen gekost, maar dat heb ik met alle liefde en plezier gedaan. Mijn hart ligt thuis, bij mijn kinderen en bij een nieuw hoofdstuk: het trainerschap."

Spitse zal nog een wedstrijd spelen. Dat wordt haar 248ste voor de Oranje Leeuwinnen. Die wedstrijd zal op dinsdag 28 oktober plaatsvinden in De Goffert in Nijmegen. De tegenstander is Canada.