Vermoedelijke opstelling Feyenoord: veel wijzigingen ten opzichte van Braga-uit

Robin van Persie
Foto: © ESPN
Mingus Niesten
1 oktober 2025, 06:25

Feyenoord komt donderdag weer in actie: dan staat Aston Villa-thuis op het programma. De Rotterdammers hopen de eerste punten van het Europa League-seizoen te pakken in De Kuip. Tegen Braga probeerde Robin van Persie van alles, wat hij dit keer waarschijnlijk niet gaat doen.

Feyenoord staat donderdag voor een lastige opgave: Aston Villa verslaan. De ploeg van Unai Emery mocht dan wel slecht aan het seizoen begonnen zijn, de laatste weken komen The Villains op stoom. Bologna werd thuis verslagen en afgelopen weekend draaide Villa een snelle achterstand tegen Fulham compleet om (3-1). Als Robin van Persie wil winnen, zal hij niet te veel/geen van zijn beste spelers op de bank moeten zetten.

Timon Wellenreuther is eerste doelman bij de Rotterdammers en dat zal donderdag niet anders zijn. In de defensie keert Anel Ahmedhodzic terug. De Bosniër was tegen FC Groningen geschorst, maar zal donderdag weer in actie kunnen komen. In het sterkste elftal van Feyenoord spelen ook Givairo Read en Tsuyoshi Watanabe. Jordan Bos en Gijs Smal ontlopen elkaar niet veel, maar de verwachting is dat Van Persie voor Bos kiest.

De grote aankoop van de zomer, Sem Steijn keert tegen Villa weer terug in de selectie en heeft normaal gesproken een bassiplaats. Quinten Timber zal er niet bij zijn: hij kampt met een lichte blessure na het duel met FC Groningen van afgelopen weekend. Luciano Valente zal waarschijnlijk de rol van nummer acht op zich nemen, met Oussama Targhalline op zes.

In de aanval kiest Van Persie niet voor een hele hoop verrassingen dit keer. Leo Sauer hoopt te profiteren van de gaten die Matty Cash achter zich laat, terwijl Anis Hadj Moussa zijn skills aan de andere kant tentoon mag stellen. Ayase Ueda is de man in vorm en staat in de spits.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Aston Villa: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

