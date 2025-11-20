Ajax treedt dinsdagavond in eigen huis in het Champions League-duel met Benfica niet aan in het thuisshirt, zo meldt Ajax Life. Omdat alle tenues van de Portugezen te veel op het wit-rood-witte shirt van de Amsterdammers lijken, zal de ploeg van Fred Grim het derde tenue dragen.
Ajax speelt dinsdag om 18.45 uur de vijfde Champions League-wedstrijd van het seizoen, als Benfica op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Beide ploegen wisten in de eerste wedstrijden nog geen punt te pakken, waardoor ze de onderste twee plekken bezetten in de competitiefase. Het doelsaldo van de club uit Lissabon is wel een stuk beter dan dat van Ajax.
Hoewel het voor Ajax dus een thuiswedstrijd is, zal de ploeg van Grim niet in het wit-rood-witte thuisshirt aantreden. Dat heeft alles te maken met de regels van de UEFA. Ook Benfica heeft drie tenues, maar die zijn rood (thuis), wit (uit) en gebroken wit (derde tenue). Omdat geen van deze shirts voldoende contrasteert met het thuisshirt van Ajax, worden de Amsterdammers door de Europese bond gedwongen in een ander shirt te spelen. Ajax zal in het gebroken witte derde tenue spelen, terwijl Benfica het rode thuisshirt draagt.
Benfica een shirt van vorig seizoen laten dragen, is ook geen optie. Waar Ajax in seizoen 2016/17 op bezoek bij Schalke 04 aantrad in het gifgroene shirt van het seizoen ervoor, beweert de Portugese topclub geen shirts van afgelopen jaar meer te hebben. In 2018/19 stonden Ajax en Benfica ook in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar en ook toen speelden de Amsterdammers niet in het thuisshirt. Bij de ontmoeting in 2022 konden de hoofdstedelingen wél het eerste tenue dragen.
Eigenlijk een rare gang van zaken. De Uefa had hier eerder op kunnen anticiperen en tegen de uitspelende club moeten zeggen dat juist zij hadden moeten zorgen voor shirts die voldoende afwijken. Thuisspelende clubs zouden altijd hun eigen shirts moeten kunnen dragen.
Idd of beginnen met 2-0 voor de thuisclub
@Docker Denk dat dit wel heel lastig/niet te realiseren is. Er zijn zoveel clubs die Europees spelen, dat het (bijna) niet te doen is om alles shirts van alle clubs voldoende te laten afwijken van elkaar. Er is nu wel eerst naar de uitploeg gekeken, maar alle 3 de shirts leken teveel op die van Ajax. Dan is de volgende stap dat je naar de thuisploeg kijkt. Het zorgt verder niet voor een nadeel ofzo.
@Klantenservice: ik bedoelde dat meer in de zin qua geld. Het was is volgens mij best mogelijk om bijtijds te kijken welke clubs tegen elkaar spelen en vervolgens te zeggen: de uitclub past zich aan en gaat maar afwijkende kleur shirts aanschaffen. Waarom zou dat niet kunnen? Dat het verder geen nadeel heeft ben ik met je eens, maar ik vind het wel nogal knullig.
@Klantenservice: Het is natuurlijk gewoon dom om als uittenue gebroken wit en als derde tenue wit (FC Update heeft het hier verkeerd om) te hebben. Als je thuis- en uittenues rood en wit zijn, pak je als derde tenue wat anders. Ze hebben zwarte trainingsshirts, voor de keeper hebben ze o.a. geel, zwart en roze, dus er zijn opties genoeg die totaal afwijken van je reguliere kleuren. Hadden ze wat mij betreft dan ook prima de verantwoordelijkheid voor bij Benfica mogen leggen.
Is toch eigenlijk te gek voor woorden. Het is niet Ajax probleem dat Benfica niet de shirts heeft.
@De kikker het is toch niet te doen om Europees alle clubs voldoende contrast met alle andere clubs in de shirts te laten verwerken? Zijn zoveel verschillende Europese clubs die een ploeg zou kunnen treffen. Uiteindelijk is het een probleem van iedereen, omdat beide ploegen er last van hebben als de shirts teveel op elkaar lijken. Dat er dan eerst naar de uitploeg wordt gekeken lijkt me logisch. Dat is ook gedaan, maar de contrasten waren blijkbaar niet groot genoeg. Dan kun je alleen nog naar de thuisploeg kijken. Verder zou het voor het spel niet moeten uitmaken of je nou in je uit of thuis shirt speelt, in de zin dat je van het ene shirt geen voordeel haalt t.o.v. het andere shirt
