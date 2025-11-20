Ajax treedt dinsdagavond in eigen huis in het Champions League-duel met Benfica niet aan in het thuisshirt, zo meldt Ajax Life. Omdat alle tenues van de Portugezen te veel op het wit-rood-witte shirt van de Amsterdammers lijken, zal de ploeg van Fred Grim het derde tenue dragen.

Ajax speelt dinsdag om 18.45 uur de vijfde Champions League-wedstrijd van het seizoen, als Benfica op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Beide ploegen wisten in de eerste wedstrijden nog geen punt te pakken, waardoor ze de onderste twee plekken bezetten in de competitiefase. Het doelsaldo van de club uit Lissabon is wel een stuk beter dan dat van Ajax.

Hoewel het voor Ajax dus een thuiswedstrijd is, zal de ploeg van Grim niet in het wit-rood-witte thuisshirt aantreden. Dat heeft alles te maken met de regels van de UEFA. Ook Benfica heeft drie tenues, maar die zijn rood (thuis), wit (uit) en gebroken wit (derde tenue). Omdat geen van deze shirts voldoende contrasteert met het thuisshirt van Ajax, worden de Amsterdammers door de Europese bond gedwongen in een ander shirt te spelen. Ajax zal in het gebroken witte derde tenue spelen, terwijl Benfica het rode thuisshirt draagt.

Benfica een shirt van vorig seizoen laten dragen, is ook geen optie. Waar Ajax in seizoen 2016/17 op bezoek bij Schalke 04 aantrad in het gifgroene shirt van het seizoen ervoor, beweert de Portugese topclub geen shirts van afgelopen jaar meer te hebben. In 2018/19 stonden Ajax en Benfica ook in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar en ook toen speelden de Amsterdammers niet in het thuisshirt. Bij de ontmoeting in 2022 konden de hoofdstedelingen wél het eerste tenue dragen.