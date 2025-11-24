Live voetbal

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

Johan Derksen
Foto: © Talpa
24 november 2025, 22:20   Bijgewerkt: 22:43

De heren van Vandaag Inside hebben met veel verbazing gekeken naar Ajax - Excelsior (1-2). Vooral doelman Remko Pasveer wordt bij de talkshow flink aangepakt.

Ajax is in een crisis beland en ook afgelopen weekend was het weer raak: de ploeg van interim-trainer Fred Grim verloor in de Johan Cruijff ArenA van Excelsior. Bij Vandaag Inside wordt er ingezoomd op het eerste tegendoelpunt van de Amsterdammers. "Heb jij het idee dat Pasveer moeilijker naar de hoek gaat?", snijdt René van der Gijp het onderwerp met een vraag aan.

Derksen snapt er helemaal niks van dat de routinier nog onder de lat staat bij Ajax. "Je kunt toch een man van in de veertig niet op dit niveau mee laten doen? Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen." Aan de andere kant van de tafel proest Van der Gijp het uit, terwijl beelden van de 0-1 worden getoond. "Wat wil hij nou? Wil hij de bal nou met zijn voeten tegenhouden?"

'Gênante vertoning bij Ajax'

Derksen noemt het vervolgens 'gênant' dat dit bij het eerste elftal van Ajax kan. "Dat zegt toch ook alles over het technisch beleid, dat ze niet eens een fatsoenlijke keeper hebben? Ze hebben er nu een veteraan staan die niet meer aan de grond komt." Valentijn Driessen denkt dat het tijd is dat Vitezslav Jaros terug onder de lat bij Ajax wordt gezet. "Deze jongen (Pasveer, red.) zou erin komen en alles wel effe neerzetten. Maar ze hebben geen wedstrijd meer gewonnen."

De heren van Vandaag Inside stellen dat de doelman bij het eerste doelpunt van Noah Naujoks de bal niet met zijn voeten had moeten proberen te keren. "Hij moet ernaartoe lopen", vindt Driessen. "Het is geen kanonskogel." Derksen had op zijn beurt juist een duik willen zien, maar kan het dan niet nalaten om een flauw grapje te maken. "Als hij duikt, duurt het twee minuten voordat hij weer overeind komt", zegt De Snor, waarna er flink gelach te horen is. Vervolgens wordt ook de rol van Josip Sutalo bekritiseerd, die voorafgaand aan het schot kinderlijk eenvoudig door Naujoks gepasseerd wordt.

