José Mourinho verscheen maandagavond bij de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Benfica. De trainer van Benfica gaf journalist Joep Schreuder een hand en blikte terug op zijn vorige wedstrijden in Nederland.

Mourinho en Schreuder hebben een lange voorgeschiedenis. In 2023 gaf Mourinho een sleutelhangertje van de Conference League-trofee aan de NOS-journalist en in augustus van dit jaar raakten ze verwikkeld in een woordenwisseling rond een Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe. Nu is Mourinho als trainer van Benfica weer terug in Nederland. Voorafgaand aan de persconferentie zocht hij Schreuder op om hem een hand te geven.

De journalist confronteerde Mourinho daarna met zijn staat van dienst tegen Nederlandse clubs. “Jij wint meestal van Nederlandse teams”, zei Schreuder, waarop Mourinho lachend antwoordde. “Dat is niet waar! De laatste drie keer dat ik hier was, verloor ik van Feyenoord, verloor ik van AZ en speelde ik gelijk tegen FC Twente.” Toch was hij tegen Ajax altijd succesvol, met zeven overwinningen uit evenzoveel wedstrijden. Zes keer als trainer van Real Madrid; één keer met Manchester United. “Ik heb geen idee waarom ik altijd van Ajax win.”

De mooiste overwinning was voor Mourinho de Europa League-finale met Manchester United tegen Ajax in 2017. “Die was héél lekker, want ze praatten te veel voor de wedstrijd en ze praatten te veel na de wedstrijd. Dus daar was ik héél blij mee.” Mourinho weet dat de overwinningen uit het verleden geen garantie bieden richting dinsdag. “De geschiedenis en statistieken zijn niet belangrijk voor mij, omdat ze totaal geen invloed hebben. Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat het zeven overwinningen waren", citeert De Telegraaf.

'Veel mensen verliefd geworden op Ajax'

De Portugese manager heeft Ajax hoog zitten. “Ik ben in 1963 geboren. Dus kun je je voorstellen wat Ajax voor me betekent en welk respect ik voor de geschiedenis, de prijzen en de spelers die ze hebben voortgebracht heb. Ajax was een Europese reus waar zoveel mensen verliefd op waren”, aldus Mourinho, die bekend is met de belangen. Benfica en Ajax zijn de enige clubs zonder punten in dit Champions League-seizoen. “Ik denk wel dat dit een finale is. Beide teams zitten in precies dezelfde situatie. Voor alle twee de clubs is winnen essentieel.”

“Negen punten zouden genoeg kunnen zijn om naar de volgende ronde te gaan. Het team dat verliest, kan nog door als de laatste drie wedstrijden in winst worden omgezet. Maar dat wordt heel lastig natuurlijk. We moeten negen of tien punten halen om ons te kwalificeren. Dus moeten we tegen Ajax met ons hoofd voetballen en niet alleen met ons hart”, schrijft hij voor. Mourinho verwacht geen eenvoudige wedstrijd. “Ik kijk naar de potentie en de individuele kwaliteiten spelers van de tegenstander. Ajax is geen ploeg voor nul punten. Ik kijk wat ze niet goed hebben gedaan, maar met deze spelers wel goed zouden kunnen doen.”

“Ze hebben goede spelers en een coach die ze goed kent. Hij weet waar hij het team moet verbeteren”, vervolgt de trainer. “Als zij naar ons kijken, dan kunnen zij ook voelen dat er iets valt te halen. Ik hoop dat ze denken dat het een wedstrijd voor ze is. Maar ik denk dat ze dat niet doen. Het systeem dat we hanteren, ga ik hier natuurlijk niet vertellen. Fred Grim zou heel graag willen weten hoe we spelen. Maar dat zeg ik niet.”