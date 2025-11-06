Live voetbal

Franceso Farioli heeft een cadeau voor Ron Jans: ‘Ik heb Portugese wijn meegenomen'

Francesco Farioli en Ron Jans
Foto: © Imago/realtimes
6 november 2025

Francesco Farioli is in Nederland voor het Europa League-duel tegen het FC Utrecht van Ron Jans. Laatstgenoemde kan op een verrassing rekenen van de FC Porto-coach: Farioli heeft namelijk een cadeautje voor hem meegenomen.

Dat vertelde de Italiaanse oefenmeester op de persconferentie in De Galgenwaard. Het kwam ter sprake omdat eerder op de dag bekend werd dat Ron Jans een cadeautje voor de oud-trainer van Ajax zou meenemen. “Ik ga een boek voor hem uitkiezen. Gisteren was ik bij een boekenwinkel om te kijken naar een cadeau, maar daar was alles in het Nederlands. Ik moet dus thuis nog op zoek. Anders zal ik hem een mooie fles wijn geven,” zei Jans.

Wat Farioli precies gaat krijgen, is dus nog onduidelijk. Jans weet wel wat hij kan verwachten van Farioli, want die heeft zijn keuze al gemaakt: “We hadden hetzelfde idee, maar ik heb wijn meegenomen. Hopelijk zorgt een goede Portugese wijn voor een resultaat dat we nodig hebben.”

Farioli verwacht overigens geen makkelijke avond tegen de Domstedelingen, die tot nog toe een slechte Europese campagne draaien: “Ik kon (met Ajax, red.) niet winnen tegen Utrecht, het gaat morgen ook moeilijk worden. Als je naar de ranglijst kijkt, geeft dat een verkeerd beeld", stelt Farioli.

Wat wordt het donderdagavond bij FC Utrecht - FC Porto?

