Kijkers spreken schande van uitspraak Johan Derksen over Ibrahim Afellay

Een uitspraak van Johan Derksen over analist Ibrahim Afellay heeft de nodige tongen losgemaakt. De televisiepersoonlijkheid refereerde donderdagavond in Vandaag Inside aan Afellay als ‘dat kleine Marokkaantje’. Dat is bij veel kijkers niet goed gevallen.

Vandaag Inside ontving afgelopen donderdag Rafael van der Vaart. De oud-voetballer en analist schoof aan bij Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee.

Derksen haalde tijdens de uitzending uit naar enkele collega-analisten van Van der Vaart bij Studio Voetbal. Zo zei hij over Pierre van Hooijdonk: “Hij zit daar te doen alsof hij de grote voetbalkenner is, maar wat zegt hij nou werkelijk op zo'n avond?"

Over Afellay zei Derksen: “Dat kleine Marokkaantje zit daar ook alsof hij de minister van Buitenlandse Zaken is." Afellay is overigens 1,80 meter lang.

De uitspraken van Derksen over Afellay hebben veel losgemaakt. Kijkers van het programma vinden dat de televisiepersoonlijkheid zich neerbuigend uitliet over de voormalig international van het Nederlands elftal en geboren Utrechter, door expliciet aan de oud-voetballer te refereren als ‘dat kleine Marokkaantje’.

“Walgelijk”, schrijft een kijker op X. “Tjonge jonge... Ibrahim Afellay heeft meer bereikt en heeft meer verstand dan Derksen.”

Een andere kijker reageert met: “Johan Derksen kan zijn haat jegens Marokkanen soms niet al te goed verbergen. Onnodige opmerking naar Afellay.”

Op Facebook reageert een kijker uitgebreider op de opmerking van Derksen: “Wanneer mag een Nederlander eindelijk gewoon Nederlands zijn? Wat mij vooral fascineert, is hoe selectief sommige media-helden met hun “Nederlanderschap” strooien. Afellay geeft op tv gewoon z’n mening over voetbal – waarvoor hij nota bene is ingehuurd – en ineens wordt hij gereduceerd tot “dat Marokkaantje”. Niet omdat hij ongelijk heeft, maar omdat een blanke oude racist vindt dat alleen híj het privilege heeft om in een studio iets doms over voetbal te roepen.”

Derksen noemde Afellay al eens eerder uitsluitend ‘die Marokkaanse jongen’

Het is zeker niet de eerste keer dat Derksen aan Afellay refereert door uitsluitend te spreken over zijn Marokkaanse achtergrond. Tijdens het EK van vorig jaar zei Derksen: “Je zit te kijken: eerst heb je die Marokkaanse jongen, dat is een sprekende pop. Dat babbelt maar door zonder wat te zeggen.“