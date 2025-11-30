LIVE Eredivisie | Ajax - FC Groningen is definitief gestaakt, veel reacties

Algemeen directeur Frank van Mosselveld reageert bij ESPN. "Het is al geen pretje om hier op zondag om 20:00 uur te spelen, vervolgens moeten we nog drie uur terug de bus in. We hebben vrijdag Excelsior-uit staan, dus zijn in gesprek om deze wedstrijd ingepland te krijgen. Ajax en gemeente Amsterdam zijn daar leidend in, maar het mag duidelijk zijn dat wij deze wedstrijd koppelen aan die van aanstaande vrijdag. Ik vind niet dat wij hier sportief onder mogen lijden."

Van Mosselveld zegt verder: "Maandag is zeker niet acceptabel en dinsdag is ook niet ideaal. Op zijn vroegst zal het, als het aan ons ligt, dinsdag zijn. Liever woensdag, maar dan kom je met het restprogramma in de knel." Lees meer van de reactie van Van Mosselveld in onderstaand artikel.