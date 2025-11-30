Live voetbal 2

LIVE Eredivisie | Ajax - FC Groningen is definitief gestaakt, veel reacties

Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 november 2025, 21:35

Ajax speelt zondagavond in eigen huis tegen FC Groningen. De Amsterdammers zijn dramatisch in vorm; in de laatste vijf officiële duels werd er alleen een punt gepakt in eigen huis tegen sc Heerenveen, verder werd er enkel verloren. Met de noorderlingen treft Ajax een ploeg die er de laatste weken ook niet zo lekker meer in zit. Groningen wist al vier wedstrijden op rij niet te winnen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 20.00 uur van start. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - FC Groningen.

LIVE Eredivisie: Ajax - FC Groningen

6m geleden

22:52

Bizarre foto gaat rond

Op sociale media gaat een foto rond van twee supporters van Ajax die zich voorbereiden om vuurwerk af te steken tegen FC Groningen. Op de foto zijn twee personen te zien, volledig gehuld in het zwart, die lanceerbuizen vasthouden.

30m geleden

22:28

Wedstrijd wordt dinsdag hervat

De gestaakte wedstrijd Ajax – FC Groningen wordt dinsdag 2 december om 14.30 uur uitgespeeld, zo maakt de KNVB bekend. Dat gebeurt zonder publiek. Ook zal een tuchtrechtelijk onderzoek plaatsvinden naar aanleiding van de 'onacceptabele gebeurtenissen' rond het duel van zondagavond, meldt de KNVB.

Ajax - FC Groningen wordt dinsdagmiddag hervat zonder publiek

Ajax - FC Groningen wordt dinsdagmiddag hervat zonder publiek

De gestaakte wedstrijd Ajax-FC Groningen wordt dinsdag hervat zonder publiek, na een vuurwerkincident dat leidde tot staking door scheidsrechter Bas Nijhuis. De KNVB onderzoekt de gebeurtenissen rond het duel.

Lees verder

1u geleden

22:12

FC Groningen wil niet maandag uitspelen

Algemeen directeur Frank van Mosselveld reageert bij ESPN. "Het is al geen pretje om hier op zondag om 20:00 uur te spelen, vervolgens moeten we nog drie uur terug de bus in. We hebben vrijdag Excelsior-uit staan, dus zijn in gesprek om deze wedstrijd ingepland te krijgen. Ajax en gemeente Amsterdam zijn daar leidend in, maar het mag duidelijk zijn dat wij deze wedstrijd koppelen aan die van aanstaande vrijdag. Ik vind niet dat wij hier sportief onder mogen lijden."

Van Mosselveld zegt verder: "Maandag is zeker niet acceptabel en dinsdag is ook niet ideaal. Op zijn vroegst zal het, als het aan ons ligt, dinsdag zijn. Liever woensdag, maar dan kom je met het restprogramma in de knel." Lees meer van de reactie van Van Mosselveld in onderstaand artikel.

FC Groningen: 'Hervatting van duel met Ajax op maandag is onacceptabel'

FC Groningen: 'Hervatting van duel met Ajax op maandag is onacceptabel'

FC Groningen weigert hervatting van het duel met Ajax op maandag na staking door vuurwerkincident. Directeur Frank van Mosselveld benadrukt dat een maandagse hervatting onacceptabel is, gezien de wedstrijd tegen Excelsior op vrijdag.

Lees verder

1u geleden

22:10

Kwam het vuurwerk zo het stadion binnen?

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe supporters van Ajax de controle van stewards in de Johan Cruijff ArenA hebben omzeild. Via een nooduitgang zouden fans de veiligheidscontroles hebben ontweken. Op de beelden is te zien dat supporters van Ajax die al waren gefouilleerd, de nooduitgang openzetten voor andere fans. Deze personen konden zo de controle omzeilen en ongehinderd hun weg naar de tribune vinden. 

1u geleden

21:55

Vrees voor Ajax - Feyenoord

De vuurwerkchaos krijgt een vervelend staartje voor supporters van Ajax. Een forse straf dreigt, en mogelijk moeten fans daardoor de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord missen.

Dennis van Eersel (RTV Rijnmond) verwacht lege vakken bij Ajax - Feyenoord

Dennis van Eersel (RTV Rijnmond) verwacht lege vakken bij Ajax - Feyenoord

Dennis van Eersel van RTV Rijnmond verwacht lege tribunes bij Ajax-Feyenoord na vuurwerkchaos. De KNVB overweegt een straf voor Ajax, waardoor fans mogelijk de Klassieker moeten missen. De beslissing volgt na een rapport over de incidenten.

Lees verder

1u geleden

21:49

Poll: wat moet er gebeuren?

1u geleden

21:35

Dit zegt de KNVB

"De wedstrijd Ajax – Groningen is definitief gestaakt. De veiligheid van spelers, supporters en alle anderen die op en rond het veld hun werk moeten doen, kan niet worden gegarandeerd. We begrijpen de teleurstelling van de grote meerderheid goedwillende Ajax-supporters en de meegereisde FC Groningen-supporters maar al te goed", aldus de KNVB in een statement.

"Degenen die dit doen komen niet voor de wedstrijd of het voetbal. Natuurlijk heeft dit consequenties. Zo krijgen degenen die vuurwerk afsteken een boete van 450 euro en een stadionverbod van 18 tot 60 maanden. Maar het is bovenal triest voor degenen die hun club wel steunen, de echte supporters."

1u geleden

21:33

Kenneth Perez: '3 punten naar Groningen'

"De F-Side moet zich echt schamen", stelt Kenneth Perez bij Dit was het Weekend. "Maar ze zijn waarschijnlijk heel trots. Geef de drie punten aan Groningen en ga verder. Dan denken ze de volgende keer wel twee keer na. Dat zullen ze niet doen, want dat is wel meteen een heel zware maatregel. Lekker polderen."

Krijgt Ajax een reglementaire nederlaag na vuurwerk tegen FC Groningen?

Krijgt Ajax een reglementaire nederlaag na vuurwerk tegen FC Groningen?

Kenneth Perez en Kees Kwakman bespreken bij Dit was het Weekend de gevolgen van het vuurwerkincident tijdens Ajax-FC Groningen. Perez pleit voor een reglementaire nederlaag voor Ajax, terwijl Kwakman voorstelt om punten in mindering te brengen.

Lees verder

2u geleden

21:22

Shashi Panday biedt excuses aan

Financieel directeur Shashi Baboeram Panday, die ook veiligheid in zijn portefeuille heeft, reageert bij ESPN en biedt zijn excuses aan. "We zijn op dit moment de camerabeelden aan het bekijken en voeren daarnaast andere onderzoeken uit om te achterhalen wat er precies is gebeurd. We onderzoeken ook hoe we de wedstrijd kunnen uitspelen."

Wat voor consequenties hebben de gebeurtenissen voor Ajax zelf? "Dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat hangt ook een beetje af van wat de KNVB kan en wil opleggen." Verder zegt Panday dat er al vermoedens waren over een actie naar aanleiding van het overlijden van supporter Tum. "Daarom hebben wij onze maatregelen opgeschaald. Supporters zijn gefouilleerd bij de ingangen, we hebben met honden langs de vakken gelopen. Dus we hebben alle maatregelen genomen die wij konden nemen. Maar ook wij zijn overvallen door de omvang en de hoeveelheid, en met name door de ernst van het type vuurwerk."

Verslaggever Toine van Peperstraten vraagt zich af hoe Ajax weer baas in eigen stadion wordt, want dat lijkt nu niet het geval. "We zijn continu met de ArenA in gesprek over hoe wij dit kunnen terugdringen. We blijven maatregelen nemen: we blijven fouilleren, we blijven honden inzetten, we blijven camerabeelden bekijken. Het helpt niet genoeg, maar we moeten doen wat we kunnen doen."

2u geleden

21:12

Ajax komt met statement

2u geleden

21:11

De reactie van Bas Nijhuis

Stoom uit de oren bij Nijhuis na definitieve staking Ajax - FC Groningen

Stoom uit de oren bij Nijhuis na definitieve staking Ajax - FC Groningen

Bas Nijhuis heeft er geen goed woord voor over dat er zondag tijdens Ajax - FC Groningen een uitgebreide vuurwerkactie werd gehouden, waardoor de wedstrijd definitief gestaakt werd.

Lees verder

2u geleden

21:11

Fans van Groningen maken er het beste van...

FC Groningen-fans zingen spreekkoor over Ajax na staking door vuurwerk

FC Groningen-fans zingen spreekkoor over Ajax na staking door vuurwerk

FC Groningen-fans zingen over Ajax na staking door vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Bas Nijhuis noemt het 'schandalig'. De staking volgt op een eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Lees verder

2u geleden

21:01

Ook Klaassen baalt ervan

2u geleden

20:59

'Doelbewuste actie om Ajax - FC Groningen te staken'

2u geleden

20:54

Veel Ajax-fans balen

14 reacties

Ik heb er maar weinig vertrouwen in. De opstelling vind ik al niet naar behoren. En ik krijg steeds meer de indruk dat grim het allemaal ook niet weet.

@Docker Zie je het somber in?

Hoop dat de puntjes mee gaan naar het noorden

Het is een hele belangrijke wedstrijd in Amsterdam. Dit zal wel een boost geven voor de winnaar.. wordt in ieder geval een leuke spannende wedstrijd!

. Mag hopen dat ze nu eens een keer punten in mindering krijgen . Te gek woorden dit.

@Vriendje Stokvis het is wachten tot er gewonden vallen. De F-Side maar dicht houden tijdens de aankomende klassieker zal een terechte straf zijn.

Staken, 0-3

Wie is in vredesnaam Tum?

Het hele vak ontruimen en nooit meer toe laten Die lui noemen zich supporters

Ze durven die wedstrijd niet eens te spelen. Top 2 gaat het op deze manier niet worden! Camera’s genoeg, gezichten zijn makkelijk te herkennen! Aanpakken!!

Helemaal voor niets naar Amsterdam gereisd de enige oplossing is hier voor gehele f side niet toelaten komende 6 wedstrijden zowel uit als thuis

Ik zou ze een permanent stadionverbod opleggen. De f-side houdt op deze manier zich bezig met crimineel gedrag.

TUM ligt naast PICORNIE en grijnst: "Kijk nou, een volledig vuurwerkcircus voor mij, en ze hebben de wedstrijd gestaakt! Wat een eerbetoon." PICORNIE zucht en schudt zijn hoofd: "Ach, kind toch. Een staking? Wij vochten tenminste nog tegen de vijand! Deze generatie zet onze eigen club voor schut en ruilt onze strijd in voor lege tribunes."

Ach een beetje sfeer in het stadion kan geen kwaad maar nee met zijn alle weer janken. Met die Perez voorop omdat meneertje geen functie bij Ajax kreeg na zijn voetbal loopbaan is hij zo zuur. Triest geval.

