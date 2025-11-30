LIVE Eredivisie | Ajax - FC Groningen is definitief gestaakt, veel reacties

Ajax speelt zondagavond in eigen huis tegen FC Groningen. De Amsterdammers zijn dramatisch in vorm; in de laatste vijf officiële duels werd er alleen een punt gepakt in eigen huis tegen sc Heerenveen, verder werd er enkel verloren. Met de noorderlingen treft Ajax een ploeg die er de laatste weken ook niet zo lekker meer in zit. Groningen wist al vier wedstrijden op rij niet te winnen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 20.00 uur van start. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - FC Groningen.
TUM ligt naast PICORNIE en grijnst: "Kijk nou, een volledig vuurwerkcircus voor mij, en ze hebben de wedstrijd gestaakt! Wat een eerbetoon." PICORNIE zucht en schudt zijn hoofd: "Ach, kind toch. Een staking? Wij vochten tenminste nog tegen de vijand! Deze generatie zet onze eigen club voor schut en ruilt onze strijd in voor lege tribunes."
TUM ligt naast PICORNIE en grijnst: "Kijk nou, een volledig vuurwerkcircus voor mij, en ze hebben de wedstrijd gestaakt! Wat een eerbetoon." PICORNIE zucht en schudt zijn hoofd: "Ach, kind toch. Een staking? Wij vochten tenminste nog tegen de vijand! Deze generatie zet onze eigen club voor schut en ruilt onze strijd in voor lege tribunes."