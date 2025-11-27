Live voetbal 18

LIVE Europa League | Celtic voor tegen Feyenoord na blunder Wellenreuther

Feyenoord - Celtic
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
27 november 2025, 18:55   Bijgewerkt: 19:29

Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen het Schotse Celtic. De Rotterdammers azen na vier nederlagen in de laatste vijf officiële duels op eerherstel. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Feyenoord - Celtic.

LIVE Europa League: Feyenoord - Celtic

4m geleden

19:32

45' - Eerste helft zit erop (1-2)

Na een veelbelovend begin stort Feyenoord in: 1-2 bij rust en dus wordt er door het publiek gefloten in De Kuip. Weet de ploeg van Robin van Persie dit nog om te keren in de tweede helft?

8m geleden

19:29

⚽ 43' - GOAL van Celtic! (1-2)

Een blunder van Wellenreuther leidt vlak voor rust tot de 1-2! De keeper heeft veel te veel tijd nodig in de zestien en schiet de bal, onder druk van Hatate, voor de voeten van Maeda. Die kan in een leeg doel binnenschieten.

9m geleden

19:28

42' - Sauer schiet tegen Ueda aan... (1-1)

Ongelukkig moment voor Feyenoord. Sauer trekt langs de zestien naar binnen en vindt de ruimte voor een hard schot, maar Ueda loopt in de weg. 

12m geleden

19:25

🟨 39' - De eerste gele kaart is voor Celtic (1-1)

Hatate gaat op de bon na een overtreding op Ahmedhodzic.

15m geleden

19:22

36' - Feyenoord claimt een handsbal (1-1)

Volgens spelers van Feyenoord wordt er hands gemaakt in het strafschopgebied van Celtic. Scheidsrechter Gishamer denkt er anders over. Aanvoerder McGregor krijgt de bal inderdaad tegen de arm, maar dat gebeurt erg snel en hij heeft de arm vrij dicht tegen het lichaam. Begrijpelijk dat hier niet voor gefloten wordt.

17m geleden

19:20

35' - Bijna Ueda! (1-1)

Hadj Moussa en Ueda komen eruit in een snele tegenaanval. Hadj Moussa stelt uit en vindt Ueda, die een tegenstander uitkapt en vervolgens de doelman test. Schmeichel redt op de inzet en daarna werkt Celtic de bal weg. 

21m geleden

19:16

⚽ 31' - GOAL van Celtic (1-1)

Die zat er een klein beetje aan te komen: Celtic is de beter voetballende ploeg en komt langszij in De Kuip. McCowan brengt de bal de zestien in, waar Hatate hem instinctief klaarlegt voor Yang. Die heeft de bal voor het intikken bij de tweede paal.

28m geleden

19:09

23' - Hadj Moussa heeft het op zijn heupen (1-0)

Het kan zo'n avond worden dat veel lukt bij Hadj Moussa. Hij heeft al een paar mooie balaannames gehad. 

31m geleden

19:06

20' - Feyenoord even in de moeilijkheden (1-0)

Feyenoord staat onder druk en krijgt de bal een paar keer met moeite uit het eigen strafschopgebied. Celtic wacht nog op de eerste serieuze kans, maar is duidelijk op zoek. 

36m geleden

19:00

15' - Sauer schiet net over (1-0)

Aardige kans voor Sauer in de drukte. Van dichtbij werkt hij de bal over. 

39m geleden

18:58

12' - Chaos buiten het stadion (1-0)

"Vanbuiten het stadion worden er allerlei dingen het stadion in gecatapulteerd. Er daalt een regen van vuurwerk het stadion in", horen we van Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp. De Gerard Meijer Tribune is vanavond leeg als gevolg van een door de UEFA opgelegde straf, ook voor het afsteken van vuurwerk.

40m geleden

18:57

⚽ 11' - GOAL! (1-0)

Feyenoord op voorsprong! Ueda doet het voor de Rotterdammers. Na een prachtige pass van Valente stormt Steijn op het doel af. Hij behoudt het overzicht en vindt Ueda, die met een tegendraads schot binnenwerkt.

40m geleden

18:56

Wie hebben we daar?

De Britse rockzanger en Celtic-fan Rod Stewart (80) kreeg voor de wedstrijd van Dennis te Kloese een Feyenoord-shirt overhandigd.

44m geleden

18:52

7' - Op de lat! (0-0)

Celtic treft van heel dichtbij de lat. Na de hoekschop van Engels belandt de bal voor de voeten van McCowan, die een meter voor het doel kan toeslaan, maar op het aluminium stuit. Wel wat het buitenspel, dus zou een goal niet geteld hebben. 

45m geleden

18:51

6' - Hoekschop voor Celtic (0-0)

De eerste 'geldige' corner van de wedstrijd is voor Celtic. 

Feyenoord - Celtic

Feyenoord
18:45
Celtic
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Complete Stand

