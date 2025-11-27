Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen het Schotse Celtic. De Rotterdammers azen na vier nederlagen in de laatste vijf officiële duels op eerherstel. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Feyenoord - Celtic.
Timber ernaast is niet zo erg en eens slim. Meneer gaat ondanks de dure behandeling aan medische kosten, straks fit gratis de deur uit. Geef dan de jeugd maar eens kans en zet hem op de tribune. Ook vind ik dat van Persie eens Bijlow de kans moet geven zoals beloofd. Maar ook dat gebeurt schijnbaar niet en snap dat Bijlow in de winter al weg wil die voelt zich behoorlijk gepiepeld
Celtic blijft een rotploeg, maar dit had niet nodig geweest
