Andy van der Meijde krijgt kritiek op een video die hij samen met Gordon heeft gemaakt. Het gaat om een item dat een pilot was voor een eventueel televisieprogramma van het duo. De oud-voetballer krijgt er na de eerste beelden flink van langs.

In augustus werd duidelijk dat het programma niet uitgezonden zou worden op televisie, omdat John de Mol volgens mediakenner Bart Ettekoven niet enthousiast was over de pilot. Nu heeft Van der Meijde de desbetreffende video geüpload op YouTube en krijgt hij opnieuw kritiek. Hoewel zijn volgers nog wel enthousiast reageren, is De Telegraaf-journalist Jordi Versteegen een stuk kritischer op de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

“Andy is alleen maar aan het lachen en voegt qua tekst verder niet zo heel veel toe", zegt Versteegen bij Shownieuws. “Dat zie je ook in die twintig minuten. Hij zegt bijna niks. Het is alleen maar: hahahaha. Ik denk dat Andy hier toch een beetje een storende factor is.”

Shownieuws-presentatrice Eva Vloon vindt het ook maar niets: “Als je een lachband wil kun je er ook een echte lachband achter zetten", zegt ze.

Versteegen denkt niet dat de combinatie tussen Gordon en Van der Meijde werkt. Hij vindt laatstgenoemde minder geschikt voor een televisieprogramma: "Ik snap dat ze dit niet op SBS6 hebben uitgezonden. Misschien gaat het op YouTube wel werken, maar een soloprogramma voor Gordon zou prima kunnen."