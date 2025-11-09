Live voetbal 6

Feyenoord-talent Zino Sneijer 'doet stoer' voor de camera, maar moet uitspraak snel inslikken

Feyenoord-speler Zino Sneijer
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 16:55

Een opvallend moment op Varkenoord. Na zijn doelpunt tegen de beloften van SC Cambuur riep middenvelder Zino Sneijer van Feyenoord Onder 21: Wie zijn ze dan?” Die bravoure was van korte duur, want Feyenoord verspeelde in de slotfase een 3-1 voorsprong en moest genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel.

De reactie van Sneijer leverde direct een golf aan reacties op X. “Jezus, zo ontiegelijk slecht presteren en dan zeggen ‘Wie zijn ze dan’, belachelijk,” schreef een supporter. Een ander vond dat de middenvelder zijn ploeg te kijk zette: “Wat zet hij zichzelf ongelooflijk voor lul met het seizoen dat O21 draait.” Iemand anders schrijf: “Wie zijn ze dan? We hebben het over Cambuur. 😂” Een Cambuur-fan kaatste terug: “Wie zijn ze dan? Wij zijn Cambuur, Cambuur Leeuwarden. 3-3.”

Artikel gaat verder onder video

Ook onder Feyenoord-supporters was de toon kritisch. Een veel gedeelde GIF met de tekst ‘Niet meer doen hè’ symboliseerde dat sentiment. “Deze jongen direct ontbinden a.u.b.,” zei een andere gebruiker. Het Algemeen Dagblad stelt dat Sneijder 'stoer wil doen voor de camera', maar dat de uitspraak 'als een boomerang terugkomt'.

Sportief gezien was het gelijkspel voor Feyenoord O21 eveneens een teleurstelling. De Rotterdammers leken na treffers van Sneijer, Ayoub Ouarghi en Fabiano Rust op weg naar drie punten, maar in de slotminuten gaf de ploeg de overwinning alsnog uit handen.

Marc Overtwix
91 Reacties
1 Dag lid
120 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Niet handig van die jongen, die jeugdigheid moet eruit. Eerlijkheid dient wel te zeggen: goed dat de supporters van Feyenoord dit objectief kunnen beoordelen en dit ook afkeuren en er wat over zeggen. Dat is beter dan wat je soms bij andere clubs ziet: er een mooi verhaaltje omheen bedenken zodat het toch positief voor die club uitpakt. Ik zal maar even niet noemen bij welke club ze dat doen, want dan komen er gelijk aanvallende, agressieve en moddergooiende reacties van die kant.

Arena
1.386 Reacties
90 Dagen lid
3.146 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wat ze in Duitsland een "Grossmaul" noemen. Prachtig woord en passend.

21
123 Reacties
3 Dagen lid
186 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena Tsjah bij hem word het uitvergroot. Als we eens een artikelen moeten schrijven over jou en je vriendjes zijn we volgend jaar nog bezig.. en jij bent een volwassene?

Polletje
13 Reacties
0 Dagen lid
17 Likes
Polletje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 ontopic blijven je zit continue verwijten te maken en vingers te wijzen. En dan durven vragen of arena volwassen is. Kijk even in de spiegel. @redactie lezen jullie mee?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

