Een opvallend moment op Varkenoord. Na zijn doelpunt tegen de beloften van SC Cambuur riep middenvelder Zino Sneijer van Feyenoord Onder 21: “Wie zijn ze dan?” Die bravoure was van korte duur, want Feyenoord verspeelde in de slotfase een 3-1 voorsprong en moest genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel.

De reactie van Sneijer leverde direct een golf aan reacties op X. “Jezus, zo ontiegelijk slecht presteren en dan zeggen ‘Wie zijn ze dan’, belachelijk,” schreef een supporter. Een ander vond dat de middenvelder zijn ploeg te kijk zette: “Wat zet hij zichzelf ongelooflijk voor lul met het seizoen dat O21 draait.” Iemand anders schrijf: “Wie zijn ze dan? We hebben het over Cambuur. 😂” Een Cambuur-fan kaatste terug: “Wie zijn ze dan? Wij zijn Cambuur, Cambuur Leeuwarden. 3-3.”

Ook onder Feyenoord-supporters was de toon kritisch. Een veel gedeelde GIF met de tekst ‘Niet meer doen hè’ symboliseerde dat sentiment. “Deze jongen direct ontbinden a.u.b.,” zei een andere gebruiker. Het Algemeen Dagblad stelt dat Sneijder 'stoer wil doen voor de camera', maar dat de uitspraak 'als een boomerang terugkomt'.

Sportief gezien was het gelijkspel voor Feyenoord O21 eveneens een teleurstelling. De Rotterdammers leken na treffers van Sneijer, Ayoub Ouarghi en Fabiano Rust op weg naar drie punten, maar in de slotminuten gaf de ploeg de overwinning alsnog uit handen.