LIVE Eredivisie | Feyenoord-fans protesteren weer tegen clubleiding, duel met Heracles begonnen

Feyenoord hervat de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie vanmiddag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Midweeks wist de geplaagde ploeg van Robin van Persie voor het eerst sinds begin december weer eens een wedstrijd te winnen, toen Sturm Graz in de Europa League met 3-0 werd verslagen. Zet het daarmee voorzichtig ingezette herstel zich door in de tegen Heracles, dat eerder dit seizoen in Almelo al met 0-7 werd verslagen, of neemt de ploeg van Ernest Faber vandaag wraak voor die uiterst pijnlijke middag? Om 16.45 uur gaat de bal rollen in De Kuip, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Heracles Almelo.