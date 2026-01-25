Live voetbal 7

LIVE Eredivisie | Feyenoord-fans protesteren weer tegen clubleiding, duel met Heracles begonnen

Feyenoord Heracles FEYHER
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
25 januari 2026, 16:45

Feyenoord hervat de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie vanmiddag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Midweeks wist de geplaagde ploeg van Robin van Persie voor het eerst sinds begin december weer eens een wedstrijd te winnen, toen Sturm Graz in de Europa League met 3-0 werd verslagen. Zet het daarmee voorzichtig ingezette herstel zich door in de tegen Heracles, dat eerder dit seizoen in Almelo al met 0-7 werd verslagen, of neemt de ploeg van Ernest Faber vandaag wraak voor die uiterst pijnlijke middag? Om 16.45 uur gaat de bal rollen in De Kuip, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Heracles Almelo.

Feyenoord - Heracles

Feyenoord
16:45
Heracles Almelo
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Ajax
20
13
37
3
Feyenoord
19
20
36
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

