Teruglezen: zo bereikte PSV in Den Bosch de kwartfinale van de beker

PSV speelt in de achtste finales van het toernooi om de KNVB Beker een uitwedstrijd tegen provinciegenoot FC Den Bosch. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in Stadion De Vliert. Het is vandaag exact een jaar geleden dat PSV in deze ronde de grootst mogelijke moeite had met een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Wordt het nu wél een makkelijke avond voor de Eredivisiekoploper, of zorgt Den Bosch voor een gigantische stunt? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Den Bosch - PSV.