Teruglezen: zo bereikte PSV in Den Bosch de kwartfinale van de beker

Monzialo Den Bosch en Dest PSV
Foto: © Imago / Realtimes
14 januari 2026, 20:45

PSV speelt in de achtste finales van het toernooi om de KNVB Beker een uitwedstrijd tegen provinciegenoot FC Den Bosch. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in Stadion De Vliert. Het is vandaag exact een jaar geleden dat PSV in deze ronde de grootst mogelijke moeite had met een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Wordt het nu wél een makkelijke avond voor de Eredivisiekoploper, of zorgt Den Bosch voor een gigantische stunt? In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Den Bosch - PSV.

LIVE KNVB Beker: FC Den Bosch - PSV

1u geleden

20:44

Afgelopen!

Daar klinkt het laatste fluitsignaal! PSV maakte in het eerste halfuur al het verschil en klopt FC Den Bosch uiteindelijk met 1-4, waardoor de Eindhovenaren zich plaatsen voor de kwartfinale van het bekertoernooi. Daarmee komt dit liveblog ten einde, maar niet getreurd want we gaan in één moeite door naar Alkmaar, waar AZ en Ajax om 21.00 uur gaan aftrappen. Die achtste finale volg je hier.

1u geleden

20:39

90' - Blessuretijd ingegaan

Er komen nog minimaal twee minuten bij. 

1u geleden

20:35

86' - Prima redding Van de Merbel (1-4)

Schouten stuurt Bajraktarevic met een prima pass op het doel af, die probeert het met een gelobte bal, maar Van de Merbel brengt stijlvol redding.

1u geleden

20:32

83'- Bijna Maas! (1-4)

Nu duikt Maas op voor Kovár, maar zijn inzet mist de kracht om het nog wat spannend te maken in de slotfase.

1u geleden

20:31

82' - Monzialo naast (1-4)

Den Bosch gaat op zoek naar meer en vindt dat ook nog bijna. Monzialo schiet via het lichaam van een tegenstander maar net naast. 

1u geleden

20:28

⚽ 78' - Den Bosch doet nu écht wat terug! (1-4)

Invaller Verbeek doet het voor Den Bosch! Na halfbakken ingrijpen van Obispo schiet hij 'm in de verre hoek achter Kovár en dus viert het thuispubliek feest: het is 1-4. 

1u geleden

20:26

77' - Foutje Van de Merbel (0-4)

Van de Merbel lijkt een lage voorzet van Verkooijen makkelijk te kunnen oprapen, maar werkt de bal ongelukkig over de achterlijn. De corner levert, gelukkig voor de Den Bosch-keeper, geen gevaar op.

1u geleden

20:23

🔄 Vier wissels in één minuut (0-4)

Bij PSV gaan Fernandez en Driouech eruit en komen Perisic en Van den Berg erin. Den Bosch wisselt ook twee keer: invaller Sille moet de strijd staken en ook Semedo gaat eruit, in hun plaatsen De Vries en Verbeek.

1u geleden

20:21

71'- Kovár redt (0-4)

Nu kan Sille schieten, maar ligt Kovár dwars en dus blijft het 0-4. Ondertussen maakt Ivan Perisic zich bij de zijlijn klaar om in te vallen. De Kroaat staat naar verluidt in de belangstelling van zijn oude club Internazionale, maar PSV lijkt niet van plan mee te werken aan een winterse transfer.

1u geleden

20:19

69' - Bijna Monzialo (0-4)

Monzialo loopt goed uit de rug van Flamingo en wordt uitstekend bediend, maar zijn rollertje passeert de uitkomende Kovár én de verkeerde kant van de paal. Zo moet het thuispubliek nog altijd hopen dat Den Bosch in ieder geval nog een keer wat terug kan doen vanavond.

1u geleden

20:15

66'- Fernandez heeft last (0-4)

Fernandez kokmt in botsing met Van Leeuwen en blijft liggen, maar inmiddels is de jonge PSV-middenvelder weer in de benen.

1u geleden

20:10

60' - Publiek juicht tevergeefs (0-4)

Kovár probeert een corner te voorkomen maar laat de bal los. Den Bosch schiet 'm in het lege doel, maar dan fluit Dieperink dat de bal al achter is geweest en dat er dus slechts een hoekschop voor de thuisploeg volgt. Daar zijn de Bossche fans het absoluut niet mee eens. De corner kan de PSV-doelman vervolgens makkelijk uit de lucht plukken en nu houdt hij 'm wel vast.

Ook de social media-afdeling van FC Den Bosch laat duidelijk merken wat het van de beslissing van Dieperink vindt...

2u geleden

20:08

59' - Bijna Driouech (0-4)

Driouech gaat op zoek naar z'n hattrick. De linksbuiten van PSV mikt met veel gevoel op de verre kruising, maar ziet zijn schot net langs het doel zeilen.

2u geleden

20:06

57' - Schot Bajraktarevic (0-4)

Bajraktarevic komt tot een schot, maar heeft het vizier niet op scherp.

 

2u geleden

20:04

54' - VAR bevestigt: geen goal voor Den Bosch (0-4)

Het heeft even tijd nodig, maar dan is daar het verdict: buitenspel, dus (nog) geen eretreffer voor Den Bosch.

Den Bosch - PSV

FC Den Bosch
1 - 4
PSV
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

