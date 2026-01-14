Teruglezen: zo bereikte PSV in Den Bosch de kwartfinale van de beker

Kovár probeert een corner te voorkomen maar laat de bal los. Den Bosch schiet 'm in het lege doel, maar dan fluit Dieperink dat de bal al achter is geweest en dat er dus slechts een hoekschop voor de thuisploeg volgt. Daar zijn de Bossche fans het absoluut niet mee eens. De corner kan de PSV-doelman vervolgens makkelijk uit de lucht plukken en nu houdt hij 'm wel vast.

Ook de social media-afdeling van FC Den Bosch laat duidelijk merken wat het van de beslissing van Dieperink vindt...