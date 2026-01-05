Live voetbal

Livestream: kijk gratis naar de oefenwedstrijd tussen Ajax en Seraing

Fred Grim met op de achtergrond het Ajax-logo en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
5 januari 2026, 13:35

Ajax speelt maandagmiddag in de Johan Cruijff ArenA een besloten oefenwedstrijd tegen het Belgische RFC Seraing. Het vriendschappelijke duel wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel en waar kun je de livestream vinden?

Waar is Ajax - Seraing te zien?

Ajax speelt maandagmiddag in eigen huis achter gesloten deuren tegen Seraing. Het duel begint om 14.00 uur en is live te volgen op Ajax.nl en het YouTube-kanaal van Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax

Fred Grim heeft de volgende namen het veld in gestuurd tegen Seraing:

Jaros; Rosa, Sutalo, Bouwman, Wijndal; Regeer, Klaassen, Steur; Bounida, Konadu, Moro.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Kenneth Taylor

Taylor-transfer van de baan? 'Fenerbahçe mondeling akkoord met Guendouzi'

  • Gisteren, 12:22
  • Gisteren, 12:22
Stije Resink en Kenzo Goudmijn in duel bij Go Ahead Eagles - FC Groningen

Resink komt zelf met slecht nieuws voor Feyenoord en Ajax: 'Kans op wintertransfer is klein'

  • Gisteren, 11:41
  • Gisteren, 11:41
NEC Sano

Afschrikkende boodschap voor Feyenoord en PSV: 'Meeste clubs kunnen Sano niet betalen'

  • Gisteren, 11:05
  • Gisteren, 11:05
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel