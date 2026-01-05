Livestream: kijk gratis naar de oefenwedstrijd tussen Ajax en Seraing

Ajax speelt maandagmiddag in de Johan Cruijff ArenA een besloten oefenwedstrijd tegen het Belgische RFC Seraing. Het vriendschappelijke duel wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel en waar kun je de livestream vinden?

Waar is Ajax - Seraing te zien?

Ajax speelt maandagmiddag in eigen huis achter gesloten deuren tegen Seraing. Het duel begint om 14.00 uur en is live te volgen op Ajax.nl en het YouTube-kanaal van Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax

Fred Grim heeft de volgende namen het veld in gestuurd tegen Seraing:

Jaros; Rosa, Sutalo, Bouwman, Wijndal; Regeer, Klaassen, Steur; Bounida, Konadu, Moro.