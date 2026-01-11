Shay Given, voormalig doelman van Newcastle United en Manchester City, heeft dit weekend voor ophef gezorgd. De Ier vergeleek de situatie bij Celtic, dat dit seizoen al twee trainers ontsloeg, met de holocaust. Na felle kritiek van kijkers bood Given zijn excuses aan.

Given werd bij de BBC gevraagd naar zijn mening over de situatie bij Celtic. De Schotten begonnen het seizoen met Brendan Rogers, die eind oktober werd ontslagen. Begin december werd Wilfried Nancy aangesteld als nieuwe trainer, maar hij hield het niet lang vol: na zes nederlagen in acht wedstrijden werd hij begin januari op straat gezet. Daardoor staat Martin O'Neill voor de tweede keer dit seizoen als interim-trainer voor de groep.

Om duidelijk te maken dat hij het een ernstige situatie vindt waarin Celtic verkeert, noemde Given het ‘een absolute holocaust’. Die woordkeuze zorgde voor verbazing en woede bij kijkers, die het niet gepast vonden om in de context van een voetbalclub de vergelijking te maken met de vernietiging van zes miljoen joden in de Tweede Wereldoorlog. Given zag zijn fout in en besloot een statement uit te brengen.

“Op live tv heb ik deze middag een woord gebruikt, waarvan ik de betekenis niet volledig begreep en dat ik zeker nooit meer zal gebruiken”, begon de 134-voudig international. “We hebben allemaal blinde vlekken qua kennis en ik hoop dat ik deze situatie kan gebruiken als een kans om met meer kennis voorwaarts te gaan. Ik ben oprecht beschaamd en verontschuldig me zonder voorbehoud tegenover iedereen die gekrenkt is.” Given belooft daarnaast dat hij het bedrag dat hij ontvangt voor zijn optreden bij de BBC zal doneren aan het Holocaust Educational Trust.