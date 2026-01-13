Overzicht achtste finales KNVB Beker: FC Twente boekt zwaarbevochten zege bij FC Utrecht en is kwartfinalist

Op dinsdag, woensdag en donderdag 13, 14, en 15 januari wordt (het grootste deel van) de achtste finales van de KNVB Beker afgewerkt. Na de tweede ronde zijn er nog zestien ploegen actief in het toernooi. Het duel tussen De Treffers en NEC werd met een week uitgesteld wegens het winterweer van vorige week.

Programma dinsdag 13 januari

21.00 uur

FC Utrecht - FC Twente 1-2

Programma woensdag 14 januari

18.45 uur

FC Den Bosch - PSV

20.00 uur

Almere City - Telstar

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

21.00 uur

AZ - Ajax

Programma donderdag 15 januari

18.45 uur

Sc Heerenveen - RKC Waalwijk

21.00 uur

Sparta Rotterdam - FC Volendam

Programma dinsdag 20 januari

18.45 uur

De Treffers - NEC