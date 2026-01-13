Live voetbal 2

Overzicht achtste finales KNVB Beker: FC Twente boekt zwaarbevochten zege bij FC Utrecht en is kwartfinalist

KNVB Beker trofee
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
13 januari 2026, 22:58

Op dinsdag, woensdag en donderdag 13, 14, en 15 januari wordt (het grootste deel van) de achtste finales van de KNVB Beker afgewerkt. Na de tweede ronde zijn er nog zestien ploegen actief in het toernooi. Het duel tussen De Treffers en NEC werd met een week uitgesteld wegens het winterweer van vorige week.

Programma dinsdag 13 januari

21.00 uur
FC Utrecht - FC Twente 1-2

Programma woensdag 14 januari

18.45 uur
FC Den Bosch - PSV

20.00 uur
Almere City - Telstar
Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

21.00 uur
AZ - Ajax

Programma donderdag 15 januari

18.45 uur
Sc Heerenveen - RKC Waalwijk

21.00 uur
Sparta Rotterdam - FC Volendam

Programma dinsdag 20 januari

18.45 uur
De Treffers - NEC

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik denk dat John van de Brom de eerstvolgende trainer in de ED is die wordt ontslagen. Heb ook nooit begrepen waarom ze die man hebben aangesteld. Vriendje van Streuer!!

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ik denk dat John van de Brom de eerstvolgende trainer in de ED is die wordt ontslagen. Heb ook nooit begrepen waarom ze die man hebben aangesteld. Vriendje van Streuer!!

Utrecht - Twente

FC Utrecht
1 - 2
FC Twente
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

