Sander van der Eijk blundert: scheids lijkt nieuwe regel te vergeten

Sander van der Eijk fluit op het EK Onder 21
Foto: © Imago
11 januari 2026, 19:52

Sander van der Eijk heeft geen beste beurt gemaakt tijdens het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord. Op X gaat een video rond waarin de arbiter van dienst een nieuwe regel compleet lijkt te vergeten.

Van der Eijk had zondag de leiding over het duel tussen Heerenveen en Feyenoord, maar krijgt online veel kritiek. De scheidsrechter trok meerdere keren de aandacht met opvallende beslissingen, wat tot frustratie leidde op X.

Eén video gaat na het gelijkspel rond op het platform. Daarin is te zien hoe Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther een bal vangt en deze vervolgens zo’n vijftien seconden in zijn handen houdt. Dat is in strijd met de regels. Sinds dit seizoen mag een doelman de bal namelijk maximaal acht seconden vasthouden. Doet hij dat langer, dan volgt er een hoekschop voor de tegenpartij.

Op de beelden is te zien dat Van der Eijk deze regel niet toepast, iets wat hem op kritiek komt te staan. Tijdens het duel viel sowieso op dat Wellenreuther de bal regelmatig lang in de hand hield. Op een gegeven moment telde het thuispubliek zelfs mee zodra de Duitser de bal in ontvangst nam. Van der Eijk greep niet in en moet dat nu bekopen op X.

Heerenveen - Feyenoord

sc Heerenveen
2 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

