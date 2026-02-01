Teruglezen: zo pakte Excelsior een knap punt tegen Ajax

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Excelsior op zoek naar revanche voor 22 november vorig jaar. Die dag waren de Rotterdammers door twee goals van Noah Naujoks verrassend de sterkste in de Johan Cruijff ArenA: 1-2. Midweeks werd Ajax door een thuisnederlaag tegen Olympiakos Piraeus definitief uitgeschakeld in de Champions League, een overwinning in Kralingen zou goed uitkomen in de strijd met Feyenoord om een ticket voor het miljardenbal voor komend seizoen. Excelsior kan elk punt ondertussen goed gebruiken om weg te blijven van de onderste plaatsen in de Eredivisie. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Excelsior - Ajax.

LIVE Eredivisie: Excelsior - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste Ajax stort in tegen Excelsior en geeft voorsprong uit handen Ajax, onder leiding van interim-trainer Fred Grim, verspeelde een 2-0 voorsprong tegen Excelsior in de Eredivisie. Mika Godts scoorde tweemaal, maar de Amsterdammers zakten na rust in en eindigden met een 2-2 gelijkspel. Lees verder 90+6' - Einde wedstrijd (2-2) Excelsior pakt een knap punt tegen Ajax: 2-2! 90+5' - Geen goal (2-2) De vrije trap wordt door Van Gassel uit de lucht geplukt. 90+5' - Nog een vrije trap voor Ajax (2-2) Het laatste moment van de wedstrijd, lijkt dit te worden. 90+3' - Naujoks met een schot (2-2) Naujoks schiet van afstand; Jaros keert de inzet. Daarna volgt nog een schotje van Meissen. In de blessuretijd is Excelsior feller dan Ajax... 90+1' - Vijf minuten blessuretijd (2-2) Nagtegaal voegt vijf minuten blessuretijd toe. 🔁 89' - Wissel bij Excelsior (2-2) Van Duinen komt erin voor Hartjes. 88' - De tijd tikt weg (2-2) Nog twee minuten te gaan, plus de blessuretijd. Komt er nog een winnaar? 81' - Weghorst meteen dreigend (2-2) Ajax zoekt vanaf de aftrap direct de aanval. Weghorst schiet in het zijnet. 🔁 81' - Wissels bij Ajax (2-2) Tomiyasu en Johnson komen erin bij Ajax voor Mokio en Steur. Twee debutanten bij Ajax. ⚽ 79' - Excelsior op gelijke hoogte! (2-2) BREAKING Zo! Excelsior komt op 2-2. Zagre knalt binnen via de onderkant van de lat. Hij stormt het strafschopgebied binnen en rondt vol overtuiging af. 77' - Excelsior zet aan (1-2) Excelsior dringt Ajax nu terug. Jonathans krijgt een nieuwe schotkans, maar de inzet wordt geblokt. ⚽ 74' - Excelsior vindt de aansluiting (1-2) BREAKING Jonathans brengt de spanning terug met een kopbal van dichtbij, na goed voorbereidend werk van De Regt. Eerst bereikt De Regt Yegoian met een fraaie hakbal, daarna krijgt hij de bal terug en levert hij een goede voorzet af. Door onoplettendheid van Mokio kan Jonathans binnenkoppen. De VAR kijkt of er in de aanloop sprake was van buitenspel, dat blijkt niet zo. 🔁 67' - Twee wissels (0-2) Edvardsen en Dolberg komen erin bij Ajax. Fred Grim haalt Weghorst en Bounida naar de kant. 🔁 61' - Driedubbele wissel (0-2) Drie wissels bij Excelsior. Hansson, Bergraaf en Sanches Fernandes maken plaats voor De Regt, Schouten en Jonathans. Laad meer