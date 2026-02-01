Teruglezen: zo pakte Excelsior een knap punt tegen Ajax

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Excelsior op zoek naar revanche voor 22 november vorig jaar. Die dag waren de Rotterdammers door twee goals van Noah Naujoks verrassend de sterkste in de Johan Cruijff ArenA: 1-2. Midweeks werd Ajax door een thuisnederlaag tegen Olympiakos Piraeus definitief uitgeschakeld in de Champions League, een overwinning in Kralingen zou goed uitkomen in de strijd met Feyenoord om een ticket voor het miljardenbal voor komend seizoen. Excelsior kan elk punt ondertussen goed gebruiken om weg te blijven van de onderste plaatsen in de Eredivisie. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Excelsior - Ajax.
