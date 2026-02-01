Live voetbal 3

Teruglezen: zo pakte Excelsior een knap punt tegen Ajax

Excelsior vs Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
3 reacties
Dominic Mostert
1 februari 2026, 12:05   Bijgewerkt: 14:08

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Excelsior op zoek naar revanche voor 22 november vorig jaar. Die dag waren de Rotterdammers door twee goals van Noah Naujoks verrassend de sterkste in de Johan Cruijff ArenA: 1-2. Midweeks werd Ajax door een thuisnederlaag tegen Olympiakos Piraeus definitief uitgeschakeld in de Champions League, een overwinning in Kralingen zou goed uitkomen in de strijd met Feyenoord om een ticket voor het miljardenbal voor komend seizoen. Excelsior kan elk punt ondertussen goed gebruiken om weg te blijven van de onderste plaatsen in de Eredivisie. Om 12.15 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Excelsior - Ajax.

LIVE Eredivisie: Excelsior - Ajax

22m geleden

14:07

Ajax stort in tegen Excelsior en geeft voorsprong uit handen

Ajax stort in tegen Excelsior en geeft voorsprong uit handen

Ajax, onder leiding van interim-trainer Fred Grim, verspeelde een 2-0 voorsprong tegen Excelsior in de Eredivisie. Mika Godts scoorde tweemaal, maar de Amsterdammers zakten na rust in en eindigden met een 2-2 gelijkspel.

Lees verder

22m geleden

14:06

90+6' - Einde wedstrijd (2-2)

Excelsior pakt een knap punt tegen Ajax: 2-2!

23m geleden

14:06

90+5' - Geen goal (2-2)

De vrije trap wordt door Van Gassel uit de lucht geplukt. 

23m geleden

14:05

90+5' - Nog een vrije trap voor Ajax (2-2)

Het laatste moment van de wedstrijd, lijkt dit te worden. 

25m geleden

14:04

90+3' - Naujoks met een schot (2-2)

Naujoks schiet van afstand; Jaros keert de inzet. Daarna volgt nog een schotje van Meissen. In de blessuretijd is Excelsior feller dan Ajax...

28m geleden

14:00

90+1' - Vijf minuten blessuretijd (2-2)

Nagtegaal voegt vijf minuten blessuretijd toe.  

29m geleden

13:59

🔁 89' - Wissel bij Excelsior (2-2)

Van Duinen komt erin voor Hartjes. 

31m geleden

13:58

88' - De tijd tikt weg (2-2)

Nog twee minuten te gaan, plus de blessuretijd. Komt er nog een winnaar? 

38m geleden

13:51

81' - Weghorst meteen dreigend (2-2)

Ajax zoekt vanaf de aftrap direct de aanval. Weghorst schiet in het zijnet. 

38m geleden

13:51

🔁 81' - Wissels bij Ajax (2-2)

Tomiyasu en Johnson komen erin bij Ajax voor Mokio en Steur. Twee debutanten bij Ajax. 

39m geleden

13:49

⚽ 79' - Excelsior op gelijke hoogte! (2-2)

Zo! Excelsior komt op 2-2. Zagre knalt binnen via de onderkant van de lat. Hij stormt het strafschopgebied binnen en rondt vol overtuiging af. 

41m geleden

13:47

77' - Excelsior zet aan (1-2)

Excelsior dringt Ajax nu terug. Jonathans krijgt een nieuwe schotkans, maar de inzet wordt geblokt. 

45m geleden

13:44

⚽ 74' - Excelsior vindt de aansluiting (1-2)

Jonathans brengt de spanning terug met een kopbal van dichtbij, na goed voorbereidend werk van De Regt. Eerst bereikt De Regt Yegoian met een fraaie hakbal, daarna krijgt hij de bal terug en levert hij een goede voorzet af. Door onoplettendheid van Mokio kan Jonathans binnenkoppen. De VAR kijkt of er in de aanloop sprake was van buitenspel, dat blijkt niet zo.

1u geleden

13:37

🔁 67' - Twee wissels (0-2)

Edvardsen en Dolberg komen erin bij Ajax. Fred Grim haalt Weghorst en Bounida naar de kant.

1u geleden

13:33

🔁 61' - Driedubbele wissel (0-2)

Drie wissels bij Excelsior. Hansson, Bergraaf en Sanches Fernandes maken plaats voor De Regt, Schouten en Jonathans.

Vrij Dag
602 Reacties
623 Dagen lid
854 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Grim geeft het weg met zijn wissels net als woensdag

3e Helft
22 Reacties
39 Dagen lid
60 Likes
3e Helft
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vrij Dag, klopt wisselen is niet zijn sterkste kant. Om je kapot te schamen dat je tegen met alle respect Excelsior gelijk speelt nadat je 0-2 voorstaat. Schandalig.

CG
3.087 Reacties
922 Dagen lid
13.640 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker, en als we goed opgelet hebben speelt Ajax haast altijd de 2e helft slecht. Zeker vooral afgelopen laatste zes wedstrijden!!!

Excelsior - Ajax

Excelsior
2 - 2
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Heerenveen
19
1
24
12
Utrecht
19
3
23
13
Excelsior
20
-15
22
14
Go Ahead
19
-3
21
15
Volendam
20
-14
17

Complete Stand

