Teruglezen: zo was Feyenoord te sterk voor Heracles Almelo

Feyenoord Heracles FEYHER
25 januari 2026, 16:45   Bijgewerkt: 18:46

Feyenoord hervat de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie vanmiddag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Midweeks wist de geplaagde ploeg van Robin van Persie voor het eerst sinds begin december weer eens een wedstrijd te winnen, toen Sturm Graz in de Europa League met 3-0 werd verslagen. Zet het daarmee voorzichtig ingezette herstel zich door in de tegen Heracles, dat eerder dit seizoen in Almelo al met 0-7 werd verslagen, of neemt de ploeg van Ernest Faber vandaag wraak voor die uiterst pijnlijke middag? Om 16.45 uur gaat de bal rollen in De Kuip, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Heracles Almelo.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Heracles Almelo

1u geleden

18:45

Afgelopen!

Dan klinkt het laatste fluitsignaal. Feyenoord verslaat Heracles uiteindelijk met 4-2, maar het uitvallen van Watanabe, Ahmedhodzic, Valente én de kwetsuur van Hwang vormen een grote domper op de feestvreugde.

1u geleden

18:42

⚽90+4' - Van Gilst doet nog wat terug (4-2)

Van Gilst pikt nog een goaltje mee voor Heracles. De invaller komt bij de eerste paal voor zijn man en verschalkt Wellenreuther: 4-2.

1u geleden

18:40

🔄90+3' - Ook Hwang heeft last (4-1)

Poeh, ook Hwang kan eigenlijk niet verder. Feyenoord is echter al door de wissels heen, waardoor hij blijft staan. Maar dit belooft weinig goeds...

1u geleden

18:38

90+1' - Blessuretijd loopt (4-1)

Er komen minimaal vijf minuten blessuretijd bij, waarvan de eerste nu loopt. 

1u geleden

18:34

🔄87' - Dubbele wissel Feyenoord (4-1)

Ahmedhodzic kan niet verder, voor hem komt Plug. Ook Sauer gaat naar de kant, Sliti is zijn vervanger.

1u geleden

18:33

⚽85' - Tengstedt scoort ook! (4-1)

Het verzet van Heracles is gebroken. Direct na die goal van Hadj Moussa wordt Tengstedt diep gestuurd door Hwang, waarna de spits de uitlopende Jansink met een wippertje verschalkt: 4-1.

1u geleden

18:31

⚽83' - Hadj Moussa lijkt het te beslissen (3-1)

Feyenoord neemt dan tóch afstand van Heracles, en hoe! Hadj Moussa komt vanaf de rechterflank naar binnen en krult 'm dan schitterend in de verre hoek: 3-1!

1u geleden

18:29

82' - Schot Hwang (2-1)

Hwang worstelt zich een weg richting de zestien en zoekt de verre hoek, maar Jansink ranselt 'm uit z'n doel.

1u geleden

18:28

81' - Botsing Zeefuik - Bos (2-1)

Nu komt Bos in botsing met Zeefuik, maar hij staat alweer.

1u geleden

18:28

80' - Schot Bos (2-1)

Een schietkans voor Bos, maar Jansink kan zijn inzet zonder al te veel problemen keren.

1u geleden

18:25

🔄77' - Wissel Feyenoord (2-1)

Inderdaad, Valente gaat eruit. Hij leek last te hebben van kramp maar voelde ook aan de hamstring, als hij maar niet óók geblesseerd is.

2u geleden

18:24

🔄 76' - Wissel Heracles (2-1)

Van Gilst komt erin bij Heracles, als vervanger van Engels. Ook Feyenoord gaat wisselen, het lijkt erop dat Valente niet verder kan...

2u geleden

18:22

75' - Wellenreuther geeft corner weg (2-1)

Wieckhoff verstuurt een voorzet (of was het een schot) die bij de tweede paal naast lijkt te gaan, maar Wellenreuther zit er nog aan en dus krijgen de bezoekers een corner. Die wordt met vereende krachten uit de zestien gewerkt door Feyenoord.

2u geleden

18:21

74' - Domper voor Van Persie (2-1)

Nog meer zorgen voor Van Persie: met Watanabe valt wéér een verdediger uit

Nog meer zorgen voor Van Persie: met Watanabe valt wéér een verdediger uit

Feyenoord-coach Robin van Persie ziet verdediger Tsuyoshi Watanabe uitvallen tegen Heracles Almelo. De blessure zorgt voor extra problemen in de achterhoede van Feyenoord, met belangrijke wedstrijden tegen Real Betis en PSV op komst.

Lees verder

2u geleden

18:20

🔄72' - Wissel Heracles (2-1)

Voor Ould-Chikh zit het erop, Limbombe is zijn vervanger.

Martine
211 Reacties
353 Dagen lid
601 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Duidelijk. Nu al. Feyenoord speelt tegen 12 man + VAR

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
926 Reacties
1.217 Dagen lid
4.685 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Martine zowel van de afgekeurde als van de pingel valt wat te zeggen. De 1 keurt goed en geeft m niet, en de ander keurt af en geeft m wel. Bij beide kan je wel spreken van botte pech : die van ueda had er sowieso in gegaan, dus die hand had geen invloed, en bos ging vol voor de bal maar was gewoon net telaat. Intentie goed, uitvoering minder, ondanks niet de wil om overtreding te maken. Dus dan is het aan de scheids of het een overtreding is.

the furyan
137 Reacties
59 Dagen lid
173 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kom goed!

Martine
211 Reacties
353 Dagen lid
601 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Duidelijk. Nu al. Feyenoord speelt tegen 12 man + VAR

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
926 Reacties
1.217 Dagen lid
4.685 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Martine zowel van de afgekeurde als van de pingel valt wat te zeggen. De 1 keurt goed en geeft m niet, en de ander keurt af en geeft m wel. Bij beide kan je wel spreken van botte pech : die van ueda had er sowieso in gegaan, dus die hand had geen invloed, en bos ging vol voor de bal maar was gewoon net telaat. Intentie goed, uitvoering minder, ondanks niet de wil om overtreding te maken. Dus dan is het aan de scheids of het een overtreding is.

the furyan
137 Reacties
59 Dagen lid
173 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kom goed!

Feyenoord - Heracles

Feyenoord
4 - 2
Heracles Almelo
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Ajax
20
13
37
3
Feyenoord
19
20
36
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

