Teruglezen: zo was Feyenoord te sterk voor Heracles Almelo

Feyenoord hervat de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie vanmiddag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Midweeks wist de geplaagde ploeg van Robin van Persie voor het eerst sinds begin december weer eens een wedstrijd te winnen, toen Sturm Graz in de Europa League met 3-0 werd verslagen. Zet het daarmee voorzichtig ingezette herstel zich door in de tegen Heracles, dat eerder dit seizoen in Almelo al met 0-7 werd verslagen, of neemt de ploeg van Ernest Faber vandaag wraak voor die uiterst pijnlijke middag? Om 16.45 uur gaat de bal rollen in De Kuip, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Heracles Almelo.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@Martine zowel van de afgekeurde als van de pingel valt wat te zeggen. De 1 keurt goed en geeft m niet, en de ander keurt af en geeft m wel. Bij beide kan je wel spreken van botte pech : die van ueda had er sowieso in gegaan, dus die hand had geen invloed, en bos ging vol voor de bal maar was gewoon net telaat. Intentie goed, uitvoering minder, ondanks niet de wil om overtreding te maken. Dus dan is het aan de scheids of het een overtreding is.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@Martine zowel van de afgekeurde als van de pingel valt wat te zeggen. De 1 keurt goed en geeft m niet, en de ander keurt af en geeft m wel. Bij beide kan je wel spreken van botte pech : die van ueda had er sowieso in gegaan, dus die hand had geen invloed, en bos ging vol voor de bal maar was gewoon net telaat. Intentie goed, uitvoering minder, ondanks niet de wil om overtreding te maken. Dus dan is het aan de scheids of het een overtreding is.