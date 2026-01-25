Teruglezen: zo was Feyenoord te sterk voor Heracles Almelo

Feyenoord hervat de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie vanmiddag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Midweeks wist de geplaagde ploeg van Robin van Persie voor het eerst sinds begin december weer eens een wedstrijd te winnen, toen Sturm Graz in de Europa League met 3-0 werd verslagen. Zet het daarmee voorzichtig ingezette herstel zich door in de tegen Heracles, dat eerder dit seizoen in Almelo al met 0-7 werd verslagen, of neemt de ploeg van Ernest Faber vandaag wraak voor die uiterst pijnlijke middag? Om 16.45 uur gaat de bal rollen in De Kuip, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Heracles Almelo.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Heracles Almelo Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! Dan klinkt het laatste fluitsignaal. Feyenoord verslaat Heracles uiteindelijk met 4-2, maar het uitvallen van Watanabe, Ahmedhodzic, Valente én de kwetsuur van Hwang vormen een grote domper op de feestvreugde. ⚽90+4' - Van Gilst doet nog wat terug (4-2) Van Gilst pikt nog een goaltje mee voor Heracles. De invaller komt bij de eerste paal voor zijn man en verschalkt Wellenreuther: 4-2. 🔄90+3' - Ook Hwang heeft last (4-1) Poeh, ook Hwang kan eigenlijk niet verder. Feyenoord is echter al door de wissels heen, waardoor hij blijft staan. Maar dit belooft weinig goeds... 90+1' - Blessuretijd loopt (4-1) Er komen minimaal vijf minuten blessuretijd bij, waarvan de eerste nu loopt. 🔄87' - Dubbele wissel Feyenoord (4-1) Ahmedhodzic kan niet verder, voor hem komt Plug. Ook Sauer gaat naar de kant, Sliti is zijn vervanger. ⚽85' - Tengstedt scoort ook! (4-1) BREAKING Het verzet van Heracles is gebroken. Direct na die goal van Hadj Moussa wordt Tengstedt diep gestuurd door Hwang, waarna de spits de uitlopende Jansink met een wippertje verschalkt: 4-1. ⚽83' - Hadj Moussa lijkt het te beslissen (3-1) BREAKING Feyenoord neemt dan tóch afstand van Heracles, en hoe! Hadj Moussa komt vanaf de rechterflank naar binnen en krult 'm dan schitterend in de verre hoek: 3-1! 82' - Schot Hwang (2-1) Hwang worstelt zich een weg richting de zestien en zoekt de verre hoek, maar Jansink ranselt 'm uit z'n doel. 81' - Botsing Zeefuik - Bos (2-1) Nu komt Bos in botsing met Zeefuik, maar hij staat alweer. 80' - Schot Bos (2-1) Een schietkans voor Bos, maar Jansink kan zijn inzet zonder al te veel problemen keren. 🔄77' - Wissel Feyenoord (2-1) Inderdaad, Valente gaat eruit. Hij leek last te hebben van kramp maar voelde ook aan de hamstring, als hij maar niet óók geblesseerd is. 🔄 76' - Wissel Heracles (2-1) Van Gilst komt erin bij Heracles, als vervanger van Engels. Ook Feyenoord gaat wisselen, het lijkt erop dat Valente niet verder kan... 75' - Wellenreuther geeft corner weg (2-1) Wieckhoff verstuurt een voorzet (of was het een schot) die bij de tweede paal naast lijkt te gaan, maar Wellenreuther zit er nog aan en dus krijgen de bezoekers een corner. Die wordt met vereende krachten uit de zestien gewerkt door Feyenoord. 74' - Domper voor Van Persie (2-1) Nog meer zorgen voor Van Persie: met Watanabe valt wéér een verdediger uit Feyenoord-coach Robin van Persie ziet verdediger Tsuyoshi Watanabe uitvallen tegen Heracles Almelo. De blessure zorgt voor extra problemen in de achterhoede van Feyenoord, met belangrijke wedstrijden tegen Real Betis en PSV op komst. Lees verder 🔄72' - Wissel Heracles (2-1) Voor Ould-Chikh zit het erop, Limbombe is zijn vervanger. Laad meer