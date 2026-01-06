Willie Overtoom stoort zich aan Hugo Borst. Dat vertelt de voormalig middenvelder van Heracles Almelo en AZ in gesprek met Sportnieuws. Volgens Overtoom gaat Borst voorbij aan de realiteit op het veld en verkondigt hij meningen die hij niet kan onderbouwen.

Overtoom doelt onder meer op de recente uitspraken van Borst over Frenkie de Jong, die volgens de columnist weinig toevoegt aan Oranje: “Zoals Hugo Borst over Frenkie de Jong sprak, dat is gewoon kroegpraat", aldus Overtoom.

“Als je zelf op een bepaald niveau hebt gevoetbald, kun je herkennen wat voor type speler iemand is en wat hij een ploeg in positieve zin kan brengen. Tegenwoordig roepen mensen zomaar wat, dat vind ik zó jammer”, vervolgt de oud-voetballer, die tijdens de Afrika Cup ook actief is als tv-analist.

Overtoom stoort zich met name aan de invloed van analisten en journalisten: “Mensen zien teams verliezen en doen dan op basis daarvan uitspraken. Dat vind ik gevaarlijk. Als je eenmaal een journalist bent of op tv komt, heb je invloed op veel mensen. Dan denk ik: voordat je dingen zegt, moet je iets meer betrokken zijn. Ik kom bij veel profclubs en zie grote verschillen in opleiding, en daar kun je wél wat zinnigs over zeggen.”

Volgens Overtoom ontbreekt het vaak aan kennis: “Veel mensen hebben geen voetbalachtergrond. Dat hoeft niet per se het hoogste niveau te zijn. Maar als je een beetje op niveau hebt gespeeld, kun je dingen wél beter onderbouwen.”