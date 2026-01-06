Live voetbal

Willie Overtoom stoort zich aan analist Hugo Borst: 'Kroegpraat'

Hugo Borst
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
6 januari 2026, 06:25

Willie Overtoom stoort zich aan Hugo Borst. Dat vertelt de voormalig middenvelder van Heracles Almelo en AZ in gesprek met Sportnieuws. Volgens Overtoom gaat Borst voorbij aan de realiteit op het veld en verkondigt hij meningen die hij niet kan onderbouwen.

Overtoom doelt onder meer op de recente uitspraken van Borst over Frenkie de Jong, die volgens de columnist weinig toevoegt aan Oranje: “Zoals Hugo Borst over Frenkie de Jong sprak, dat is gewoon kroegpraat", aldus Overtoom.

Artikel gaat verder onder video

“Als je zelf op een bepaald niveau hebt gevoetbald, kun je herkennen wat voor type speler iemand is en wat hij een ploeg in positieve zin kan brengen. Tegenwoordig roepen mensen zomaar wat, dat vind ik zó jammer”, vervolgt de oud-voetballer, die tijdens de Afrika Cup ook actief is als tv-analist.

Overtoom stoort zich met name aan de invloed van analisten en journalisten: “Mensen zien teams verliezen en doen dan op basis daarvan uitspraken. Dat vind ik gevaarlijk. Als je eenmaal een journalist bent of op tv komt, heb je invloed op veel mensen. Dan denk ik: voordat je dingen zegt, moet je iets meer betrokken zijn. Ik kom bij veel profclubs en zie grote verschillen in opleiding, en daar kun je wél wat zinnigs over zeggen.”

Volgens Overtoom ontbreekt het vaak aan kennis: “Veel mensen hebben geen voetbalachtergrond. Dat hoeft niet per se het hoogste niveau te zijn. Maar als je een beetje op niveau hebt gespeeld, kun je dingen wél beter onderbouwen.”

Stoor jij je, net als Willie Overtoom, ook aan analisten?

Laden...
25 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber had moeite met gedrag van fans tijdens Feyenoord – PEC

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber verlengt contract bij Feyenoord (nog) niet: 'Niet op één lijn'

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Omslag Afrika Cup met Osimhen, Salah, Zerrouki en Saibari

Afrika Cup 2025: Nigeria zonder moeite naar kwartfinale

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel