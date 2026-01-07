Robin van Persie weerspreekt dat hij dit seizoen bij Feyenoord heeft afgerekend op zijn dure fout in het duel met AZ (3-3). De buitenspeler veroorzaakte in de slotminuten de penalty die de Rotterdammers de overwinning kostte en kwam vervolgens drie maanden niet meer in actie.

Feyenoord leek op 21 september vorig jaar op weg naar een kleine zege in Alkmaar. De Rotterdammers stonden in de blessuretijd met 2-3 voor, maar incasseerden tóch nog de gelijkmaker. Dat mocht Slory zich aanrekenen: de linksbuiten, die een halfuur voor tijd als vervanger van Aymin Sliti in het veld was gekomen, kwam wild in bij tegenstander Weslley Patati. Scheidsrechter Danny Makkelie wees onverbiddelijk naar de stip, waarna Mexx Meerdink de penalty benutte en Feyenoord zo het eerste puntverlies in de competitie bezorgde.

Artikel gaat verder onder video

Slory kreeg er na de wedstrijd tegen AZ flink van langs. Zo werd hij op social media flink belaagd door supporters van Feyenoord. Ook analist Kenneth Perez was zeer kritisch op de linksbuiten. De Deen sprak bij ESPN onder meer van een 'onvergeeflijke blunder' van Slory. Van Persie liet Slory vervolgens bijna drie maanden buiten zijn selectie. Pas in de laatste wedstrijd voor de winterstop, thuis tegen FC Twente (1-1), kwam hij voor het eerst weer in actie. Als vervanger van Leo Sauer deed Slory in dat duel de laatste zes minuten mee.

Inmiddels is Slory tijdelijk vertrokken bij Feyenoord. De buitenspeler, die vorig seizoen indruk maakte als huurspeler van FC Dordrecht, is voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Go Ahead Eagles. Het Algemeen Dagblad vraagt Van Persie of Slory is 'afgerekend' op zijn fout tegen AZ. Dat is volgens de trainer niet het geval: "Nee, zeker niet. Ik vond het wel belangrijk om hem na AZ-uit in de luwte te laten. Hij heeft ook een blessure gehad, ook een reden dat we hem lang niet zagen", verklaart de trainer.