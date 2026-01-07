Live voetbal

'Ajax-flop Ávila doorstaat keuring en nadert terugkeer bij Rosário Central'

Gastón Ávila in het shirt van Ajax, op de achtergrond het logo van Rosário Central
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 januari 2026, 16:11

Ajax staat op het punt om opnieuw (tijdelijk) afscheid te nemen van Gastón Ávila, zo melden verschillende bronnen in Argentinië. De 24-jarige verdediger zou dichtbij een terugkeer bij zijn eerste profclub Rosario Central zijn en inmiddels zelfs de medische keuring al hebben doorstaan.

Toenmalig Ajax-directeur Sven Mislintat telde in de beruchte transferzomer van 2023 zo'n 12,5 miljoen euro neer om Ávila over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. De Argentijn flopte echter volledig in de Johan Cruijff ArenA. In zijn debuutjaar kwam hij niet verder dan vijf wedstrijden in de Eredivisie en twee in de Europa League. De blamage in het bekertoernooi, waarin Ajax in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de amateurs van Hercules, zou zijn achtste en laatste optreden in het rood en wit betekenen.

Een maand na de bekerblamage sloeg het noodlot toe voor Ávila, toen hij op het trainingsveld zijn voorste kruisband scheurde. Eenmaal hersteld, ruim een jaar later, was zijn rol volledig uitgespeeld. Ajax verhuurde hem begin dit jaar dan ook aan het Braziliaanse Fortaleza, waar Ávila al snel basisspeler werd maar niet kon voorkomen dat de club degradeerde naar het tweede niveau. Zijn huurcontract liep op oudjaarsdag af. Daarna werd de verdediger gelinkt aan een langer verblijf in Brazilië, waar São Paulo hem nu wilde huren. Die transfer klapte echter; volgens sommige bronnen omdat Ajax en de Braziliaanse club er niet uit kwamen over de financiën. Anderen wisten juist te melden dat Ávila zélf te kennen had gegeven terug te willen keren naar zijn vaderland.

Dat laatste lijkt nu daadwerkelijk te gaan gebeuren. De Argentijnse transferjournalist Uriel Iugt schrijft op X dat de deal rond is: Ajax zou Ávila voor een jaar verhuren aan Rosariomet daarbij een optie tot koop. Zijn collega César Luis Merlo voegt daar even later aan toe dat Ávila reeds door de medische keuring is gekomen. De verdediger zou van Ajax speciale toestemming hebben gekregen om de keuring te ondergaan terwijl de deal tussen de clubs nog wordt afgerond.

Gastón Ávila
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 24 jaar (30 sep. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Fortaleza
0
0
2025
Fortaleza
2
0
2025
Fortaleza
4
0
2024/2025
Ajax
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

