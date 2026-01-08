Live voetbal 1

‘Galatasaray wil stunten met komst Koopmeiners’
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
8 januari 2026, 19:53

Galatasaray denkt aan een winterse komst van Teun Koopmeiners, zo weet Fanatik. De middenvelder maakte in de zomer van 2024 de overstap van Atalanta naar Juventus, maar wist nog niet echt zijn draai te vinden in Turijn.

Koopmeiners verruilde Atalanta in de zomer van 2024 na een slepende transfersoap voor Juventus. De Italiaanse recordkampioen betaalde bijna zestig miljoen euro voor de Nederlander, maar die transfersom wist hij tot op heden nog niet waar te maken. Dit seizoen was de Nederlander in 24 officiële duels nog niet bij doelpunten betrokken.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Fanatik is Galatasaray op de hoogte van de status van Koopmeiners bij Juventus en is de Turkse topclub heel serieus voor de komst van de 25-voudig international. De koploper van de Süper Lig wil de Nederlander op permanente basis overnemen en zou bereid zijn om hier zo’n 27 miljoen euro voor te betalen.

Op dit moment maakt Galatasaray zich klaar om met Juventus én de entourage van Koopmeiners te spreken. Voor de Turken zou de komst van de middenvelder cruciaal zijn om de doelen dit seizoen te bereiken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners
Juventus
Team: Juventus
Leeftijd: 27 jaar (28 feb. 1998)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Juventus
17
0
2024/2025
Juventus
28
3
2023/2024
Atalanta
34
12
2022/2023
Atalanta
33
10

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
17
27
42
2
Fenerbahçe
17
25
39
3
Trabzonspor
17
13
35
4
Göztepe
17
12
32
5
Beşiktaş
17
8
29

Complete Stand

