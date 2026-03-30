Mao Itamura maakt gigantische indruk: 'Beste speelster van de Eredivisie'

30 maart 2026, 05:55
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Mao Itamura is volgens Leonne Stentler 'met afstand' de beste speelster op de Nederlandse velden. De aanvaller van Feyenoord blinkt haast wekelijks uit sinds ze in januari 2025 naar Nederland kwam. Zondag scoorde ze op fraaie wijze tegen sc Heerenveen, al was dat niet genoeg voor een goed resultaat (2-1 nederlaag).

Itamura zette haar ploeg op 1-1, nadat ze een tegenstander het bos instuurde en van afstand de linkerhoek vond. Na haar doelpunt liet Itamura haar schoen kussen door ploeggenoot Justine Brandau. "Terecht", lacht Stentler in de studio van ESPN. “Ik vind haar met afstand de beste speelster van de Eredivisie. Jill Roord (van FC Twente, red.) is ook een geweldige speler, maar Itamura gaat zo’n geweldige toekomst tegemoet.”

Het was voor Itamura haar zevende doelpunt van het seizoen. “Van een situatie die misschien kansloos lijkt, maakt Itamura dit. Geweldig gedaan. We weten dat ze een aardige trap heeft en zo goed die hoek kan zoeken. Dat laat ze hier weer zien.”

In de vorige wedstrijd, op 11 maart tegen FC Twente, was de Japanse ster nog goed voor een doelpunt en een assist. Na die wedstrijd lachte trainer Jessica Torny: “"Wij zeggen soms ook op de training, en die meiden zien het zelf ook: als je een ingooi hebt, gooi 'm bij haar in de voeten. Als je een bal hebt, speel Mao aan, want die gaat dribbelen, de zestien in. Die is zo creatief.”

"Of zij de schakel is die wij al die jaren hebben gemist? Qua creativiteit zeker", zei de hoofdtrainer van Feyenoord Vrouwen. "Zeker voorin zie je gewoon: zolang wij in balans blijven en we kunnen haar in de positie zetten waar ze hoort te spelen, dan brengt zij absoluut die creativiteit voorin."

Wel vond ze dat Itamura beter beschermd moet worden door de arbitrage. “Ik snap wel dat je als FC Twente denkt van... Ik vind wel dat de scheidsrechter daar harder tegenop had moeten treden. Dat dan een keer iemand gewoon denkt van: hier heb je een keekie. Want daar word je gewoon gek van, zo goed is ze gewoon."

Verdediger Cleiny Obispo, ploeggenoot van Itamura, is eveneens lyrisch. “Ik geniet van haar, ik geniet echt van haar. Je hebt niet veel woorden nodig en die meid weet gewoon wat ze moet doen met de bal. Je ziet het vandaag (woensdag, red.) ook weer”, zei Obispo. “"Ik denk dat elke tegenstander hoofdpijn van haar krijgt. Ikzelf ook op de trainingen moet ik zeggen. Het is genieten om zo iemand in je ploeg te hebben. De creativiteit die we soms missen, heb je met Mao in overvloed.”

➡️ Meer over Feyenoord

