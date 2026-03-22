is boos op zangeres Chappell Roan. De beveiliging van de zangeres zou hardhandig hebben opgetreden tegen de elfjarige dochter van de voetballer, waardoor zij in tranen uitbarstte. De rel is snel geëscaleerd: de burgemeester van Rio de Janeiro, de stad van Jorginho's club Flamengo, ontzegt Roan nu zelfs de toegang.

Volgens de middenvelder liep het uit de hand tijdens een ontbijt in een hotel in São Paulo. Zijn vrouw, Catherine Harding, en hun elfjarige dochter zaten nietsvermoedend in hetzelfde restaurant als Roan, die in de stad was voor een optreden op het festival Lollapalooza Brasil.

De jonge fan was zichtbaar enthousiast. Ze had zelfs een bord gemaakt om haar idool te begroeten. Toch hield Roan afstand. Jorginho beschrijft hoe zijn dochter zich voorbeeldig gedroeg: ze liep langs de tafel, glimlachte kort om te checken of het echt haar idool was, en ging vervolgens weer zitten.

“Wat er vervolgens gebeurde, was compleet buiten proportie”, schreef Jorginho op Instagram. “Een grote beveiliger kwam naar de tafel en sprak op een extreem agressieve manier tegen mijn vrouw en mijn dochter. Hij zei dat mijn dochter ‘respectloos’ was en anderen lastigviel.”

De situatie escaleerde snel. “Hij dreigde zelfs een klacht in te dienen bij het hotel, terwijl mijn dochter daar zat te huilen. Ze was volledig van streek en heeft ontzettend veel gehuild."

De Braziliaanse middenvelder richtte zich direct tot de artiest en haar fans. “Het was gewoon een kind dat iemand bewonderde. Zonder fans ben je niets. En aan de fans: zij verdient jullie liefde niet."

Burgemeester Rio mengt zich

Jorginho is populair in Rio de Janeiro, waar hij uitkomt voor Flamengo, en krijgt steun van de burgemeester Eduardo Cavaliere. Via X laat hij weten dat de zangeres niet welkom zal zijn op het prestigieuze Todo Mundo no Rio, een muziekshow aan de Copacabana die met Madonna (2024), Lady Gaga (2025) en Shakira (2026) wereldberoemde artiesten aan zich bindt.

“Zolang ik de leiding heb over deze stad, zal deze jongedame nooit optreden op Todo Mundo no Rio!”, stelt Cavaliere resoluut. "Ik betwijfel of Shakira dit zou doen", zegt hij verder. De burgemeester nodigt bovendien Jorginho’s dochter persoonlijk uit als eregast voor de volgende editie van het evenement.