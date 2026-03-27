Live voetbal 7

Kraay verbijsterd: 'Geen plek voor basisspeler van Ajax? Ik vreet het kippenhok op!'

27 maart 2026, 20:23
Jong Oranje viert een doelpunt van Gjivai Zechiel
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Hans Kraay junior vindt het onbegrijpelijk dat Sean Steur nog steeds geen kans krijgt bij Jong Oranje. De middenvelder van Ajax had vrijdag tegen Noorwegen (3-2 nederlaag) wat kunnen toevoegen aan de ploeg van Michael Reiziger, zo vindt Kraay.

Steur werd niet opgenomen in de selectie van Jong Oranje. "Je wil zo'n jongen de tijd gunnen om zich goed te ontwikkelen. Sean doet het goed en is basisspeler bij Ajax, maar ook nog niet elke wedstrijd", legde bondscoach Michael Reiziger uit. Hij gaf aan Steur, die zondag scoorde in De Klassieker, al een tijdje te volgen. Ook kennen ze elkaar uit de tijd waarin Reiziger nog in Amsterdam werkte. "Op dit moment was het nog te vroeg."

Artikel gaat verder onder video

Toch had Jong Oranje wel behoefte aan het voetballende vermogen van Steur, denkt Kraay. De ploeg van Reiziger incasseerde een pijnlijke nederlaag tegen Noorwegen. “Ik heb bij Oranje vaker dat het als een bevalling voelt, ook op het EK. Ik hou zó ontzettend veel van voetbal, net als jullie en de mensen die kijken. Zó ontzettend veel, en ik verveel me nooit, maar bij dit Jong Oranje heb ik me in de eerste helft kapot verveeld."

En dat terwijl Kraay bekendstaat als iemand die graag talenten in actie zit. "Maar Rav van den Berg en Wouter Goes hebben alle ballen heen en weer en breed gespeeld, in een tempo dat we alle drie makkelijk kunnen bijbenen. En dan komt in de rust Dies Janse erbij, en die gaat vervolgens 25 à 30 minuten lang wél alle ballen vooruit spelen, door de linies heen. Maar zodra het 2-2 wordt, speelt hij weer alles breed."

"En als ik nog één ding mag zeggen over Jong Oranje: het middenveld met Schreuder, Banzuzi en Zechiël... Als er dan geen plek is voor een basisspeler van Ajax, dan vreet ik het kippenhok op", zegt Kraay, doelend op Steur. "Als Steur niet beter is dan Banzuzi… Hij was verschrikkelijk."

"Hij was niet goed", ziet ook Marciano Vink over Banzuzi. "En dat is wel vaker zo. Of Steur er nou wel of niet bij moet: je hebt met Zechiël natuurlijk al een speler die als controleur en box-to-box kan spelen. En ik denk dat, als Tygo Land fit was geweest, die ook had kunnen spelen." Kraay antwoordt: "Als je Steur, Zechiël en Land hebt, heb je een heel ander middenveld. dan dit."

Sean Steur had opgeroepen moeten worden voor Jong Oranje

Laden...
42 stemmen

0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sean Steur

Sean Steur
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws