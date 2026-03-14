LIVE Eredivisie | I Opstellingen PSV en NEC bekend: Joey Veerman ontbreekt

LIVE Eredivisie | Opstellingen PSV en NEC bekend: Joey Veerman ontbreekt

14 maart 2026, 17:15   Bijgewerkt: 17:53
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist

PSV kan dít weekend de vroegste landskampioen óóit worden in Nederland. De kans dat dit gebeurt, hangt echter af van meerdere factoren. Te beginnen met hun eigen duel, thuis tegen ‘angstgegner’ én het uitstekend draaiende NEC. Zaterdag mag de ploeg van Peter Bosz op revanche tegen de Nijmegenaren, die de aanstaande kampioen ruim anderhalve week geleden klopten in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Bovendien presteert het NEC van Dick Schreuder nog altijd uitstekend in de Eredivisie en strijdt het om plek drie. PSV kan zijn borst natmaken, maar als het wint en Feyenoord zondag van Excelsior verliest, is het kampioenschap een feit. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion. In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV – NEC.

17:45

17:43

Opstelling NEC: Willems start tegen vroegere werkgever

Ook NEC heeft de opstelling voor vanavond bekendgemaakt. Ten opzichte van vorige week, toen FC Volendam met 3-0 werd verslagen, ontbreken Brayann Pereira en Philippe Sandler. Het leidt tot een basisplaats voor onder meer Jetro Willems, die natuurlijk een uitgebreid verleden heeft bij PSV. Willems viel in het onderlinge bekerduel vlak voor tijd in, maar kwam sinds 24 januari (PEC Zwolle-thuis, 2-1 winst) niet meer in competitieverband in actie voor NEC.

Opstelling NEC: Cillessen; Fonville, Kaplan, Willems; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Önal; Lebreton, Chery; Linssen

17:33

Opstelling PSV: Perisic linksback

Daar is de bevestiging al: PSV maakt de opstelling bekend en Veerman zit inderdaad niet bij de wedstrijdselectie. Het lijkt erop dat Jerdy Schouten door de absentie van Veerman doorschuift naar het middenveld, waardoor Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski centraal achterin beginnen. 

Opstelling PSV: Kovár; Sildillia, Gasiorowski, Flamingo, Salah-Eddine; Schouten, Wanner, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

17:30

Elfrink: 'PSV zonder Veerman'

Joey Veerman is vanmiddag niet van de partij bij PSV, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De middenvelder is 'net niet fit genoeg om te starten', aldus Elfrink. Behalve Veerman zijn ook Guus Til, Sergiño Dest, Mauro Júnior en de langer geblesseerden Ruben van Bommel, Nick Olij en Alassane Pléa niet beschikbaar voor trainer Peter Bosz.

17:01

3 maart: NEC knikkert PSV uit de beker

Voor de vorige confrontatie tussen PSV en NEC hoeven we maar anderhalve week terug, naar dinsdag 3 maart. Op die dag stonden beide elftallen tegenover elkaar in de halve finale van het toernooi om de KNVB Beker. Na een spectaculair voetbalgevecht stond er uiteindelijk een 3-2 overwinning voor NEC op het scorebord, waardoor PSV net als vorig seizoen in de halve eindstrijd van het bekertoernooi sneuvelde. Lees hieronder terug hoe het bekersucces van NEC tot stand kwam.

NEC schakelt PSV op spectaculaire wijze uit en bereikt bekerfinale

NEC heeft zich geplaatst voor de finale van de Eurojackpot KNVB Beker na een spectaculaire 3-2 overwinning op PSV. Onder leiding van trainer Dick Schreuder wist NEC de wedstrijd in eigen huis te winnen. Bryan Linssen en Basar Önal waren de uitblinkers.

16:57

PSV kán dit weekend kampioen worden

Als alles meezit, sleept PSV deze speelronde (nummer 27 van de 34) de landstitel al definitief binnen. Dat zou een dubbel Eredivisierecord betekenen voor de Eindhovenaren (zie voor meer informatie het artikel hieronder). PSV dan vanavond wél af zien te rekenen met NEC - en daarna hopen dat Feyenoord zondag in De Kuip verliest van Excelsior. 

Wanneer kan PSV kampioen worden?

PSV heeft een stevige greep op de Eredivisie-titel met een voorsprong op Feyenoord. De ploeg uit Eindhoven kan al in speelronde 28 kampioen worden als Feyenoord punten laat liggen.

16:53

Welkom!

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Hier blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Eredivisiewedstrijd PSV - NEC, die om 18.45 uur begint.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

