LIVE | Oranje en Ecuador nog altijd in evenwicht, Brobbey laat goede kans liggen

31 maart 2026, 22:18
Nederland - Ecuador
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het Nederlands elftal neemt het dinsdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven op tegen Ecuador. Na de zege op Noorwegen (2-1) afgelopen vrijdag hoopt Ronald Koeman dat zijn ploeg ook tegen een Zuid-Amerikaanse tegenstander goed voor de dag komt in aanloop naar het WK. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt. In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Nederland - Ecuador.

LIVE: Nederland - Ecuador

22:28

80' De Vrij verdedigt uitstekend (1-1)

De voorzet wordt scherp aangesneden, maar uitstekend verdedigend werk van De Vrij voorkomt een doelpunt van Ecuador.

22:25

🔄 77' Vier wissels bij Oranje (1-1)

Koeman wisselt vier keer. Koopmeiners, Hato, Valente en Weghorst komen voor Simons, Timber, Aké en Brobbey.

22:24

76' Ecuador wordt slordiger (1-1)

De bezoekers tonen vermoeidheid en worden slordiger. Simons kan ervandoor en probeert Brobbey te bereiken, maar daar zit net een been tussen. Aan de andere kant wordt E. Valencia gevaarlijk, maar Aké gooit zich ervoor.

22:22

🔄 74' Wissel bij Ecuador (1-1)

Preciado komt in het veld voor Torres bij de bezoekers.

22:15

66' Brobbey kan alleen op het doel af (1-1)

Na een goede actie van Timber wordt Brobbey alleen de diepte in gestuurd. De spits van Sunderland maakt echter niet de juiste keuzes, waardoor de verdediging zijn schot kan blokkeren met een sliding. 

22:12

64' De Vrij werkt weg (1-1)

De bal komt gevaarlijk voor, maar De Vrij weet weg te halen uit de doelmond.

22:10

62' Plata kopt over (1-1)

Plata krijgt de kans om te koppen, maar mikt over het doel van Oranje.

22:07

🔄 59' Ook Oranje wisselt (1-1)

Van Hecke komt voor Frimpong, die pas net in het veld staat. De speler van Liverpool loopt direct richting de catacomben. Dat moet haast wel een blessure zijn dan.

22:06

🔄 58' Valle kan niet verder (1-1)

Valle heeft te veel last en kan niet verder; hij gaat per brancard van het veld. De sluitpost van Ecuador wordt vervangen door Cabezas, die debuteert. 

22:01

53' Brobbey loopt door op de doelman (1-1)

Brobbey zet alles op alles om nog bij de bal te komen, maar is te laat en loopt tegen doelman Valle op. Die blijft met pijn op het veld achter.

21:58

50' Flekken neemt heel veel risico (1-1)

Ecuador verovert de bal en probeert E. Valencia weg te sturen. Flekken komt heel ver uit zijn doel en neemt veel risico, maar is de spits net voor. Vervolgens kapt hij ook nog een tegenstander uit.

21:55

47' E. Valencia met de kopkans (1-1)

De eerste kans na rust is voor E. Valencia. De spits is net uit balans als hij kopt, dus gaat de bal ruim over.

21:53

🔄 46' De tweede helft is begonnen (1-1)

Oranje wisselt twee keer bij aanvang van de tweede helft. Frimpong en Van de Ven komen voor Gakpo en Van Dijk. De aanvoerdersband gaat naar Aké. Bij Ecuador komt A. Valencia voor Franco.

21:37

Daar is het rustsignaal (1-1)

Het is rust in Eindhoven. Nederland begon goed aan het duel en kwam razendsnel op voorsprong, maar na een vroege rode kaart voor Dumfries kwam Oranje onder flinke druk te staan. Het leverde de gelijkmaker voor Ecuador op, toen Valencia een strafschop benutte na een overtreding van Flekken.

21:34

45' Er komen drie minuten bij (1-1)

Sebas80
Hoe gek ben je dan als scheids om in een vriendschappelijke wedstrijd een rode kaart te geven die bovendien ook nog eens discutabel is. Geen enkele meerwaarde om dat te doen. Hij zal zich wel weer verschuilen achter de regels…. Want dan is het zogenaamd wel ok. Een eventuele winst van Ecuador heeft ook nog eens nul waarde hierdoor

Jagerman
@Sebas80. Het zijn geen amateurs. Kom op man!! Dan had Dumfries hem ook kunnen laten lopen.

