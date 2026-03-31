Live voetbal 1

Teruglezen | Zo speelde Oranje met tien man gelijk tegen Ecuador

31 maart 2026, 22:18   Bijgewerkt: 22:47
Nederland - Ecuador
Foto: © Imago/Realtimes
5 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het Nederlands elftal neemt het dinsdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven op tegen Ecuador. Na de zege op Noorwegen (2-1) afgelopen vrijdag hoopt Ronald Koeman dat zijn ploeg ook tegen een Zuid-Amerikaanse tegenstander goed voor de dag komt in aanloop naar het WK. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt. In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Nederland - Ecuador.

LIVE: Nederland - Ecuador

Sorteer op:

2u geleden

22:45

Bedankt!

Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog!

2u geleden

22:45

Einde wedstrijd

Daar is het laatste fluitsignaal. Het Nederlands elftal overleeft met tien man tegen Ecuador en eindigt de interlandperiode met een gelijkspel.

2u geleden

22:42

90+3' Hachelijk moment achterin bij Oranje (1-1)

Ecuador wordt nog een keer gevaarlijk, maar na twee geblokte schoten gaat de voorzet voor het doel langs. Er kan niemand tegenaan lopen.

2u geleden

22:38

90' Er komen vijf minuten bij (1-1)

Met alle wissels en de blessure van de doelman van Ecuador valt dat mee.

2u geleden

22:38

90' Schot van afstand van Ecuador (1-1)

Alcívar schiet van afstand, maar zijn poging wordt aangeraakt en vliegt over.

2u geleden

22:37

🔄 88' Ecuador wisselt drie keer (1-1)

Vite, E. Valencia en Yeboah verlaten het veld voor Arévalo, J. Caicedo en Alcívar.

2u geleden

22:34

🟨 86' Geel voor Ecuador (1-1)

Vite vergrijpt zich aan Geertruida en pakt geel.

2u geleden

22:28

80' De Vrij verdedigt uitstekend (1-1)

De voorzet wordt scherp aangesneden, maar uitstekend verdedigend werk van De Vrij voorkomt een doelpunt van Ecuador.

2u geleden

22:25

🔄 77' Vier wissels bij Oranje (1-1)

Koeman wisselt vier keer. Koopmeiners, Hato, Valente en Weghorst komen voor Simons, Timber, Aké en Brobbey.

3u geleden

22:24

76' Ecuador wordt slordiger (1-1)

De bezoekers tonen vermoeidheid en worden slordiger. Simons kan ervandoor en probeert Brobbey te bereiken, maar daar zit net een been tussen. Aan de andere kant wordt E. Valencia gevaarlijk, maar Aké gooit zich ervoor.

3u geleden

22:22

🔄 74' Wissel bij Ecuador (1-1)

Preciado komt in het veld voor Torres bij de bezoekers.

3u geleden

22:15

66' Brobbey kan alleen op het doel af (1-1)

Na een goede actie van Timber wordt Brobbey alleen de diepte in gestuurd. De spits van Sunderland maakt echter niet de juiste keuzes, waardoor de verdediging zijn schot kan blokkeren met een sliding. 

3u geleden

22:12

64' De Vrij werkt weg (1-1)

De bal komt gevaarlijk voor, maar De Vrij weet weg te halen uit de doelmond.

3u geleden

22:10

62' Plata kopt over (1-1)

Plata krijgt de kans om te koppen, maar mikt over het doel van Oranje.

3u geleden

22:07

🔄 59' Ook Oranje wisselt (1-1)

Van Hecke komt voor Frimpong, die pas net in het veld staat. De speler van Liverpool loopt direct richting de catacomben. Dat moet haast wel een blessure zijn dan.

0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sebas80
11 Reacties
65 Dagen lid
22 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hoe gek ben je dan als scheids om in een vriendschappelijke wedstrijd een rode kaart te geven die bovendien ook nog eens discutabel is. Geen enkele meerwaarde om dat te doen. Hij zal zich wel weer verschuilen achter de regels…. Want dan is het zogenaamd wel ok. Een eventuele winst van Ecuador heeft ook nog eens nul waarde hierdoor

Jagerman
107 Reacties
100 Dagen lid
137 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Sebas80. Het zijn geen amateurs. Kom op man!! Dan had Dumfries hem ook kunnen laten lopen.

Sebas80
11 Reacties
65 Dagen lid
22 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Jagerman Dumfries is een verdediger…. Je gaat toch niet zomaar een tegenstander laten lopen! Bovendien was het vasthouden van beide kanten dus hij had prima kunnen laten doorspelen!

CG
3.306 Reacties
981 Dagen lid
13.796 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Sebas80 Ik vond de scheidsrechter überhaupt zéér matig en hij voelde de wedstrijd niet goed aan. Echt een kwakzalver!!

Sebas80
11 Reacties
65 Dagen lid
22 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@CG Feit….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sebas80
11 Reacties
65 Dagen lid
22 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hoe gek ben je dan als scheids om in een vriendschappelijke wedstrijd een rode kaart te geven die bovendien ook nog eens discutabel is. Geen enkele meerwaarde om dat te doen. Hij zal zich wel weer verschuilen achter de regels…. Want dan is het zogenaamd wel ok. Een eventuele winst van Ecuador heeft ook nog eens nul waarde hierdoor

Jagerman
107 Reacties
100 Dagen lid
137 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Sebas80. Het zijn geen amateurs. Kom op man!! Dan had Dumfries hem ook kunnen laten lopen.

Sebas80
11 Reacties
65 Dagen lid
22 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Jagerman Dumfries is een verdediger…. Je gaat toch niet zomaar een tegenstander laten lopen! Bovendien was het vasthouden van beide kanten dus hij had prima kunnen laten doorspelen!

CG
3.306 Reacties
981 Dagen lid
13.796 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Sebas80 Ik vond de scheidsrechter überhaupt zéér matig en hij voelde de wedstrijd niet goed aan. Echt een kwakzalver!!

Sebas80
11 Reacties
65 Dagen lid
22 Likes
Sebas80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@CG Feit….

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws