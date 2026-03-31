Teruglezen | Zo speelde Oranje met tien man gelijk tegen Ecuador

Het Nederlands elftal neemt het dinsdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven op tegen Ecuador. Na de zege op Noorwegen (2-1) afgelopen vrijdag hoopt Ronald Koeman dat zijn ploeg ook tegen een Zuid-Amerikaanse tegenstander goed voor de dag komt in aanloop naar het WK. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt. In dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Nederland - Ecuador.

LIVE: Nederland - Ecuador Bedankt! Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog! Einde wedstrijd Daar is het laatste fluitsignaal. Het Nederlands elftal overleeft met tien man tegen Ecuador en eindigt de interlandperiode met een gelijkspel. 90+3' Hachelijk moment achterin bij Oranje (1-1) Ecuador wordt nog een keer gevaarlijk, maar na twee geblokte schoten gaat de voorzet voor het doel langs. Er kan niemand tegenaan lopen. 90' Er komen vijf minuten bij (1-1) Met alle wissels en de blessure van de doelman van Ecuador valt dat mee. 90' Schot van afstand van Ecuador (1-1) Alcívar schiet van afstand, maar zijn poging wordt aangeraakt en vliegt over. 🔄 88' Ecuador wisselt drie keer (1-1) Vite, E. Valencia en Yeboah verlaten het veld voor Arévalo, J. Caicedo en Alcívar. 🟨 86' Geel voor Ecuador (1-1) Vite vergrijpt zich aan Geertruida en pakt geel. 80' De Vrij verdedigt uitstekend (1-1) De voorzet wordt scherp aangesneden, maar uitstekend verdedigend werk van De Vrij voorkomt een doelpunt van Ecuador. 🔄 77' Vier wissels bij Oranje (1-1) Koeman wisselt vier keer. Koopmeiners, Hato, Valente en Weghorst komen voor Simons, Timber, Aké en Brobbey. 76' Ecuador wordt slordiger (1-1) De bezoekers tonen vermoeidheid en worden slordiger. Simons kan ervandoor en probeert Brobbey te bereiken, maar daar zit net een been tussen. Aan de andere kant wordt E. Valencia gevaarlijk, maar Aké gooit zich ervoor. 🔄 74' Wissel bij Ecuador (1-1) Preciado komt in het veld voor Torres bij de bezoekers. 66' Brobbey kan alleen op het doel af (1-1) Na een goede actie van Timber wordt Brobbey alleen de diepte in gestuurd. De spits van Sunderland maakt echter niet de juiste keuzes, waardoor de verdediging zijn schot kan blokkeren met een sliding. 64' De Vrij werkt weg (1-1) De bal komt gevaarlijk voor, maar De Vrij weet weg te halen uit de doelmond. 62' Plata kopt over (1-1) Plata krijgt de kans om te koppen, maar mikt over het doel van Oranje. 🔄 59' Ook Oranje wisselt (1-1) Van Hecke komt voor Frimpong, die pas net in het veld staat. De speler van Liverpool loopt direct richting de catacomben. Dat moet haast wel een blessure zijn dan.