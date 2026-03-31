Alle gekwalificeerden: Zweden en Turkije zeker van WK

31 maart 2026, 23:00   Bijgewerkt: 23:13
Het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika begint op 11 juni 2026, met niet minder dan 48 landen. Daarmee kwalificeren meer landen dan ooit zich voor het toernooi. Dinsdagavond plaatste Zweden zich voor WK, terwijl ze in de oorspronkelijke kwalificatiepoule geen wedstrijd wonnen. Ook Turkije plaatste zich. In dit artikel zet FCUpdate alle landen die zich hebben geplaatst voor het WK van 2026 voor je op een rij.

CONCACAF - 6 plaatsen

Van de zes te verdelen tickets in Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Cariben, zijn er al drie uitgedeeld aan gastlanden. Zodoende zijn Canada, Mexico en de Verenigde Staten automatisch geplaatst voor het WK.

CONMEBOL - 6 plaatsen

Van de tien landen die meedoen aan het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi, plaatsen er zich zes landen direct voor het WK. Het eerste land dat zich heeft weten te kwalificeren is de regerend wereldkampioen, Argentinië. Inmiddels zijn ook landen als recordkampioen Brazilië en tweevoudig Wereldkampioen Uruguay verzekerd van een startbewijs.

AFC - 8 plaatsen

De Aziatische voetbalconfederatie heeft acht plaatsen te verdelen. Japan is verzekerd van groepswinst in de poule met onder andere Australië, Saudi-Arabië en Indonesië. Voor Iran geldt dat de tweede plaats in de groep verzekerd is, wat ook kwalificatie betekent. Op 5 juni wist Oezbekistan zich te verzekeren van de winst in de derde groep, waardoor dat land in 2026 gaat debuteren op een WK-eindronde. Ook Zuid-Korea en Jordanië verzekerden zich op deze dag van WK-kwalificatie. Jordanië debuteert eveneens op het WK in 2026. Als laatste in deze ronde van de kwalificatie plaatste ook Australië zich.

In de volgende ronde speelden Indonesië, Saudi-Arabië, Irak, Oman, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten om de laatste twee directe tickets vanuit de AFC voor het WK. Via deze ronde plaatsten Saudi-Arabië en Qatar zich direct voor het toernooi, terwijl Irak en de Verenigde Arabische Emiraten de play-offs ingaan. Irak won dit onderonsje en plaatste zich voor de intercontinentale play-offs.

OFC - 1 plaats

In Oceanië is één WK-ticket vergeven. Na een groepsfase won Nieuw-Zeeland in de halve finale van Fiji (7-0) en in de finale van Nieuw-Caledonië (0-3).

CAF - 9 plaatsen

Afrika mag negen landen afvaardigen naar het WK van 2026, waarbij een tiende land zich bovendien via de intercontinentale play-offs kan verzekeren van een ticket voor het eindtoernooi.

UEFA - 16 plaatsen

Vanuit Europa zullen de meeste landen deelnemen aan het WK van 2026. De twaalf groepswinnaars zullen zich direct plaatsen voor het toernooi, terwijl de overige vier deelnemers zijn bepaald in een play-offronde. Deze bestaat uit de twaalf nummers twee en de vier beste groepswinnaars uit de Nations League die niet in de top twee zijn geëindigd in de WK-kwalificatie.

Intercontinentaal play-offs - 2 plaatsen

Voor het WK worden de laatste twee plekken verdeeld via een intercontinentaal play-offtoernooi. In maart 2026 komen zes landen uit vijf continenten samen in Mexico: Azië (AFC), Afrika (CAF), Zuid-Amerika (CONMEBOL), Oceanië (OFC) en Noord- en Centraal-Amerika/Cariben (CONCACAF). Europa doet niet mee aan dit toernooi.

De zes landen worden verdeeld in twee groepen van drie teams. In elke groep stroomt het hoogst en het één-na-hoogst geplaatste land op de FIFA-ranking direct door naar de groepsfinale. De overige vier landen spelen eerst een halve finale om te bepalen wie mag uitdagen. De winnaar van de finale per groep pakt uiteindelijk een WK-ticket. In totaal leveren de intercontinentale play-offs dus twee extra deelnemers op voor het WK 2026.

De zes landen die strijden om de laatste twee tickets zijn Suriname, Nieuw-Caledonië, Bolivia, Congo-Kinshasa, Jamaica en Irak.

Overzicht van gekwalificeerde landen

🇨🇦 Canada (gastland/CONCACAF)
🇺🇸 Verenigde Staten (gastland/CONCACAF)
🇲🇽 Mexico (gastland/CONCACAF)
🇨🇼 Curaçao (CONCACAF)
🇵🇦 Panama (CONCACAF)
🇭🇹 Haïti (CONCACAF)

🇦🇷 Argentinië (CONMEBOL)
🇧🇷 Brazilië (CONMEBOL)
🇪🇨 Ecuador (CONMEBOL)
🇺🇾 Uruguay (CONMEBOL)
🇨🇴 Colombia (CONMEBOL)
🇵🇾 Paraguay (CONMEBOL)

🇯🇵 Japan (AFC)
🇮🇷 Iran (AFC)
🇺🇿 Oezbekistan (AFC)
🇰🇷 Zuid-Korea (AFC)
🇯🇴 Jordanië (AFC)
🇦🇺 Australië (AFC)
🇶🇦 Qatar (AFC)
🇸🇦 Saudi-Arabië (AFC)

🇳🇿 Nieuw-Zeeland (OFC)

🇲🇦 Marokko (CAF)
🇹🇳 Tunesië (CAF)
🇪🇬 Egypte (CAF)
🇩🇿 Algerije (CAF)
🇬🇭 Ghana (CAF)
🇨🇻 Kaapverdië (CAF)
🇿🇦 Zuid-Afrika (CAF)
🇸🇳 Senegal (CAF)
🇨🇮 Ivoorkust (CAF)

🏴 Engeland (UEFA)
🇫🇷 Frankrijk (UEFA)
🇭🇷 Kroatië (UEFA)
🇵🇹 Portugal (UEFA)
🇳🇴 Noorwegen (UEFA)
🇳🇱 Nederland (UEFA)
🇩🇪 Duitsland (UEFA)
🇧🇪 België (UEFA)
🇪🇸 Spanje (UEFA)
🏴 Schotland (UEFA)
🇦🇹 Oostenrijk (UEFA)
🇨🇭 Zwitserland (UEFA)
🇹🇷 Turkije (UEFA)
🇸🇪 Zweden (UEFA)

De kikker
Dat worden weer rellen tijdens het Wk

@De kikker Hoezo? Kijk je weleens buitenlands nieuws? Met die ICE Gestapo zit je zo een maand vast op een geheime locatie

@RMC Marco de Vries in Nederland..

