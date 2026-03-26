Teruglezen | De pijnlijke nederlaag van Suriname in de WK-play-off

Na maanden toeleven naar deze avond, is het moment voor Suriname eindelijk daar: de halve finale van de intercontinentale play-off om een ticket voor het WK van komende zomer. In het Estadio BBVA in het Mexicaanse Guadelupe, net buiten Monterrey, vormt Bolivia de voorlaatste horde op weg naar het eindtoernooi. Bereikt de ploeg van bondscoach Henk ten Cate de finale, waarin Irak de tegenstander zal zijn? Om 23.00 uur (Nederlandse tijd) wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Bolivia - Suriname.

90+12' - Einde wedstrijd (2-1) De corner levert niets op. Bolivia wint en neemt het op tegen Irak voor een plek op het WK. Suriname is uitgeschakeld. 90+11' - Corner voor Suriname (2-1) Schot van Kerk wordt afgeslagen, dus krijgt Suriname een corner. Vaessen komt mee. 90+11' - Suriname in de aanval (2-1) Het mag nog. Suriname is in de aanval, terwijl Bolivia schreeuwt om het eindsignaal. 90+10' - Hoeveel komt er nog bij? (2-1) Er staat nog altijd +10 op het scherm. Dus feitelijk is de laatste minuut nu ingegaan. 90+9' - Kerk schiet over (2-1) Suriname komt eruit, maar Kerk schiet over. 90+5' - De tijd tikt weg (2-1) Technisch gezien zit de blessuretijd er voor de helft op, maar vanwege al het oponthoud heeft Suriname nog wel iets langer. Maar de WK-droom is op sterven na dood. 90+3' - Suriname is gevaarlijk (2-1) Een aanval resulteert in een afstandsschot van Dijksteel, dat naast gaat. En daarna trekt Bolivia weer de trukendoos open om het spel even stil te leggen. 🟨 90+1' - Geel voor de assistent (2-1) Aardige kans dat er nog wat bovenop die tien minuten komt, want het spel ligt weer stil. Een Boliviaans staflid krijgt geel, terwijl een speler op het veld ligt met kramp. De zoveelste deze wedstrijd. 90' - Tien minuten extra tijd (2-1) Suriname heeft nog tien minuten om de WK-droom in leven te houden! 88' - Kopbal van Jubitana (2-1) Jubitana laat zich meteen gelden met een kopbal, maar Viscarra klemt de bal. 🔁 87' - Jubitana komt erin (2-1) Van Gelderen verlaat het veld bij Suriname. 84' - Gevaarlijke voorzet Kerk (2-1) Een lage, harde voorzet van Kerk. Helaas voor Suriname komt niemand erbij. Maar het is het eerste wapenfeit van Suriname in lange tijd. 🔁 84' - Wissels bij Suriname (2-1) Becker en Malone komen erin om een gelijkmaker te forceren. Denswil en Bogarde gaan eruit. ⚽ 80' - Bolivia op voorsprong (2-1) BREAKING Doelpiunt: Miguelito schiet overtuigend raak. 79' - Vaessen probeert te intimideren (1-1) Vaessen probeert de spelers van Bolivia te intimideren... De scheidsrechter wijst hem terug naar zijn doel.