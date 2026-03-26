Teruglezen | De pijnlijke nederlaag van Suriname in de WK-play-off

26 maart 2026, 22:55   Bijgewerkt: 27 maart 2026, 01:10
Henk ten Cate, Sheraldo Becker en Ryan Koolwijk van Suriname
Foto: © Imago / Suriname
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Na maanden toeleven naar deze avond, is het moment voor Suriname eindelijk daar: de halve finale van de intercontinentale play-off om een ticket voor het WK van komende zomer. In het Estadio BBVA in het Mexicaanse Guadelupe, net buiten Monterrey, vormt Bolivia de voorlaatste horde op weg naar het eindtoernooi. Bereikt de ploeg van bondscoach Henk ten Cate de finale, waarin Irak de tegenstander zal zijn? Om 23.00 uur (Nederlandse tijd) wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Bolivia - Suriname.

39m geleden

01:02

90+12' - Einde wedstrijd (2-1)

De corner levert niets op. Bolivia wint en neemt het op tegen Irak voor een plek op het WK. Suriname is uitgeschakeld. 

39m geleden

01:02

90+11' - Corner voor Suriname (2-1)

Schot van Kerk wordt afgeslagen, dus krijgt Suriname een corner. Vaessen komt mee. 

40m geleden

01:02

90+11' - Suriname in de aanval (2-1)

Het mag nog. Suriname is in de aanval, terwijl Bolivia schreeuwt om het eindsignaal. 

41m geleden

01:00

90+10' - Hoeveel komt er nog bij? (2-1)

Er staat nog altijd +10 op het scherm. Dus feitelijk is de laatste minuut nu ingegaan. 

42m geleden

00:59

90+9' - Kerk schiet over (2-1)

Suriname komt eruit, maar Kerk schiet over. 

46m geleden

00:56

90+5' - De tijd tikt weg (2-1)

Technisch gezien zit de blessuretijd er voor de helft op, maar vanwege al het oponthoud heeft Suriname nog wel iets langer. Maar de WK-droom is op sterven na dood. 

1u geleden

00:53

90+3' - Suriname is gevaarlijk (2-1)

Een aanval resulteert in een afstandsschot van Dijksteel, dat naast gaat. En daarna trekt Bolivia weer de trukendoos open om het spel even stil te leggen. 

1u geleden

00:52

🟨 90+1' - Geel voor de assistent (2-1)

Aardige kans dat er nog wat bovenop die tien minuten komt, want het spel ligt weer stil. Een Boliviaans staflid krijgt geel, terwijl een speler op het veld ligt met kramp. De zoveelste deze wedstrijd. 

1u geleden

00:51

90' - Tien minuten extra tijd (2-1)

Suriname heeft nog tien minuten om de WK-droom in leven te houden!

1u geleden

00:48

88' - Kopbal van Jubitana (2-1)

Jubitana laat zich meteen gelden met een kopbal, maar Viscarra klemt de bal. 

1u geleden

00:47

🔁 87' - Jubitana komt erin (2-1)

Van Gelderen verlaat het veld bij Suriname.

1u geleden

00:46

84' - Gevaarlijke voorzet Kerk (2-1)

Een lage, harde voorzet van Kerk. Helaas voor Suriname komt niemand erbij. Maar het is het eerste wapenfeit van Suriname in lange tijd. 

1u geleden

00:44

🔁 84' - Wissels bij Suriname (2-1)

Becker en Malone komen erin om een gelijkmaker te forceren. Denswil en Bogarde gaan eruit. 

1u geleden

00:40

⚽ 80' - Bolivia op voorsprong (2-1)

Doelpiunt: Miguelito schiet overtuigend raak.

1u geleden

00:39

79' - Vaessen probeert te intimideren (1-1)

Vaessen probeert de spelers van Bolivia te intimideren... De scheidsrechter wijst hem terug naar zijn doel.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
313 Reacties
421 Dagen lid
731 Likes
PSV bril!
Hup Suriname!! 🙌

Bolivia - Suriname

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

H. ten Cate

H. ten Cate
Functie: Coach
Leeftijd: 71 jaar (9 dec. 1954)

