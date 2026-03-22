Live voetbal

Oosting speelt op schoenen van verschillende merken: 'Dit kán helemaal niet!'

22 maart 2026, 09:20
Thijs Oosting doet zijn schoen uit
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Thijs Oosting opende zaterdagavond de score bij PEC Zwolle – NAC Breda (2-1) en deed dat op twee verschillende schoenen. Vlak voor zijn doelpunt, halverwege de eerste helft, deed hij een van zijn adidas-schoenen uit, om daarna een Nike-schoen aan te doen. De beelden leidden tot grote verbazing bij ESPN.

Een veter van Oosting was losgekomen en werd door Oosting volledig uit zijn schoen verwijderd. Hij ging naar de kant, deed zijn rechterschoen (adidas) uit en verving die door een schoen van Nike. Zijn linkerschoen van adidas hield hij wel aan. Even daarna kopte hij de 1-0 binnen, op twee verschillende schoenen.

Artikel gaat verder onder video

“Mijn veter was kapot, dus die moest vervangen worden”, legt Oosting uit bij ESPN. “Alleen ging dat vrij snel en had ik even andere schoenen aan. Ik had niet twee dezelfde bij me, dus ik speelde even met twee verschillende schoenen: één van adidas en één van Nike. Inmiddels zijn ze weer goed gemaakt, maar ik moet waarschijnlijk even nieuwe kopen.”

Oosting krijgt de vraag of de sponsors daar blij mee zullen zijn. “Ik heb gelukkig geen sponsor, dus ik kan dragen wat ik wil. Gelukkig kon het snel opgelost worden en kon ik gewoon verder spelen.”

Kees Kwakman stomverbaasd

Analist Kees Kwakman kan bijna niet geloven wat hij hoort. Als voetballer had hij juist een sterke voorkeur. “Spelen op twee verschillende merken! Dat is heel frappant. Althans, zelf moest ik er niet aan denken om op adidas te spelen, omdat dat gewoon niet bij mijn voet paste. Dit kan helemaal niet.”

“Of hij heeft een heel makkelijke voet die in iedere schoen past, maar dit was mij niet gelukt. Hij leek er geen last van te hebben. Althans, in de tweede helft was hij ook niet zo best, maar koppend ging het goed”, zegt Kwakman. Oosting kopte inderdaad de 1-0 binnen in de wedstrijd die PEC uiteindelijk met 2-1 won. Zelf erkent hij ook een groot verschil op het veld voor en na rust.  

“Het verschil was echt enorm. In de eerste helft hadden we het gevoel dat we heel goed speelden en veel kansen creëerden. Volgens mij stonden we ook terecht met 2-0 voor. Maar na rust nam NAC de overhand. Uiteindelijk was het ook nog echt billenknijpen. Een heel groot verschil”, geeft Oosting toe.

Is PEC Zwolle veilig?

Voor PEC was het de eerste overwinning sinds 31 januari. Daarna volgden twee nederlagen en vier gelijke spelen. “Dan is het wel weer lekker om drie punten te pakken. We staan nu op 33 punten en dat geeft rust. In plaats van naar beneden kijken, kunnen we nu weer omhoogkijken. Dat is een belangrijke stap, zeker in deze fase van het seizoen. Na vier gelijke spelen is een winpartij lekker.”

Met 33 punten, een twaalfde positie en nog zes wedstrijden te gaan lijkt PEC zich geen zorgen te hoeven maken om degradatie. Toch rekent Oosting zich nog niet rijk. “Nee, dat durf ik zeker nog niet te zeggen, nadat het een aantal jaar geleden misging voor Heracles met 34 punten. Dus we zijn er nog niet. Maar we kunnen wel omhoogkijken en dat moet ook ons doel zijn voor de rest van het seizoen.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PEC - NAC

PEC Zwolle
2 - 1
NAC Breda
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Thijs Oosting

Thijs Oosting
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 25 jaar (2 mei 2000)
Positie: M (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PEC
28
5
2024/2025
Groningen
22
1
2023/2024
Willem II
34
12
2022/2023
Willem II
12
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Groningen
27
0
35
11
Fortuna
28
-9
35
12
PEC
28
-15
33
13
Go Ahead
27
2
32
14
Volendam
28
-18
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws