Oosting speelt op schoenen van verschillende merken: 'Dit kán helemaal niet!'

opende zaterdagavond de score bij PEC Zwolle – NAC Breda (2-1) en deed dat op twee verschillende schoenen. Vlak voor zijn doelpunt, halverwege de eerste helft, deed hij een van zijn adidas-schoenen uit, om daarna een Nike-schoen aan te doen. De beelden leidden tot grote verbazing bij ESPN.

Een veter van Oosting was losgekomen en werd door Oosting volledig uit zijn schoen verwijderd. Hij ging naar de kant, deed zijn rechterschoen (adidas) uit en verving die door een schoen van Nike. Zijn linkerschoen van adidas hield hij wel aan. Even daarna kopte hij de 1-0 binnen, op twee verschillende schoenen.

“Mijn veter was kapot, dus die moest vervangen worden”, legt Oosting uit bij ESPN. “Alleen ging dat vrij snel en had ik even andere schoenen aan. Ik had niet twee dezelfde bij me, dus ik speelde even met twee verschillende schoenen: één van adidas en één van Nike. Inmiddels zijn ze weer goed gemaakt, maar ik moet waarschijnlijk even nieuwe kopen.”

Oosting krijgt de vraag of de sponsors daar blij mee zullen zijn. “Ik heb gelukkig geen sponsor, dus ik kan dragen wat ik wil. Gelukkig kon het snel opgelost worden en kon ik gewoon verder spelen.”

Kees Kwakman stomverbaasd

Analist Kees Kwakman kan bijna niet geloven wat hij hoort. Als voetballer had hij juist een sterke voorkeur. “Spelen op twee verschillende merken! Dat is heel frappant. Althans, zelf moest ik er niet aan denken om op adidas te spelen, omdat dat gewoon niet bij mijn voet paste. Dit kan helemaal niet.”

“Of hij heeft een heel makkelijke voet die in iedere schoen past, maar dit was mij niet gelukt. Hij leek er geen last van te hebben. Althans, in de tweede helft was hij ook niet zo best, maar koppend ging het goed”, zegt Kwakman. Oosting kopte inderdaad de 1-0 binnen in de wedstrijd die PEC uiteindelijk met 2-1 won. Zelf erkent hij ook een groot verschil op het veld voor en na rust.

“Het verschil was echt enorm. In de eerste helft hadden we het gevoel dat we heel goed speelden en veel kansen creëerden. Volgens mij stonden we ook terecht met 2-0 voor. Maar na rust nam NAC de overhand. Uiteindelijk was het ook nog echt billenknijpen. Een heel groot verschil”, geeft Oosting toe.

Is PEC Zwolle veilig?

Voor PEC was het de eerste overwinning sinds 31 januari. Daarna volgden twee nederlagen en vier gelijke spelen. “Dan is het wel weer lekker om drie punten te pakken. We staan nu op 33 punten en dat geeft rust. In plaats van naar beneden kijken, kunnen we nu weer omhoogkijken. Dat is een belangrijke stap, zeker in deze fase van het seizoen. Na vier gelijke spelen is een winpartij lekker.”

Met 33 punten, een twaalfde positie en nog zes wedstrijden te gaan lijkt PEC zich geen zorgen te hoeven maken om degradatie. Toch rekent Oosting zich nog niet rijk. “Nee, dat durf ik zeker nog niet te zeggen, nadat het een aantal jaar geleden misging voor Heracles met 34 punten. Dus we zijn er nog niet. Maar we kunnen wel omhoogkijken en dat moet ook ons doel zijn voor de rest van het seizoen.”