'Real Madrid maakt ongelooflijke blunder in medisch onderzoek naar Mbappé'

Recentelijk stond enkele weken langs de zijlijn vanwege een knieblessure. Real Madrid deed daar natuurlijk onderzoek naar, maar volgens RMC Sport en Spaanse media heeft De Koninklijke de verkeerde knie onder de liep genomen.

Mbappé kampt sinds februari met knieklachten, waardoor hij ook meerdere wedstrijden moest missen. De afgelopen twee duels, tegen Manchester City en Atlético, werd hij steeds vanaf de bank gebracht. Zijn laatste volledige duel dateert van een maand geleden.

Artikel gaat verder onder video

Na die wedstrijd, tegen Osasuna, moest er een onderzoek aan te pas komen. Volgens RMC Sport werd echter niet zijn linkerknie bekeken, maar zijn rechterknie, beweren RMC Sport en Spaans journalist Miguel Angel Diaz.

Daniel Rioli, journalist van RMC, laat zich duidelijk uit over de situatie. "De diagnose was zo catastrofaal, eigenlijk nog erger dan dat zelfs. Hierdoor heeft Real de hele medische staf ontslagen."

Mbappé boekte een retourtrip naar Parijs en liet zich door Bertrand Sonnery-Cottet opnieuw onderzoeken. Die stelde dat Real 'slecht werk' had geleverd. Op basis van adviezen van de arts volgt Mbappé nu een ander trainingsschema, waardoor hij onlangs weer minuten kon maken en nu ook met de Franse nationale ploeg op pad is.