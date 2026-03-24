'Real Madrid maakt ongelooflijke blunder in medisch onderzoek naar Mbappé'

24 maart 2026, 18:05
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, bijvoorbeeld a.d.h.v. interviews.

Recentelijk stond Kylian Mbappé enkele weken langs de zijlijn vanwege een knieblessure. Real Madrid deed daar natuurlijk onderzoek naar, maar volgens RMC Sport en Spaanse media heeft De Koninklijke de verkeerde knie onder de liep genomen.

Mbappé kampt sinds februari met knieklachten, waardoor hij ook meerdere wedstrijden moest missen. De afgelopen twee duels, tegen Manchester City en Atlético, werd hij steeds vanaf de bank gebracht. Zijn laatste volledige duel dateert van een maand geleden.

Na die wedstrijd, tegen Osasuna, moest er een onderzoek aan te pas komen. Volgens RMC Sport werd echter niet zijn linkerknie bekeken, maar zijn rechterknie, beweren RMC Sport en Spaans journalist Miguel Angel Diaz.

Daniel Rioli, journalist van RMC, laat zich duidelijk uit over de situatie. "De diagnose was zo catastrofaal, eigenlijk nog erger dan dat zelfs. Hierdoor heeft Real de hele medische staf ontslagen."

Mbappé boekte een retourtrip naar Parijs en liet zich door Bertrand Sonnery-Cottet opnieuw onderzoeken. Die stelde dat Real 'slecht werk' had geleverd. Op basis van adviezen van de arts volgt Mbappé nu een ander trainingsschema, waardoor hij onlangs weer minuten kon maken en nu ook met de Franse nationale ploeg op pad is.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Luciano Valente Jorthy Mokio Feyenoord Ajax

Ajax-speler Jorthy Mokio belachelijk gemaakt bij ESPN: ‘Dan ben je toch gek?’

  • Gisteren, 19:34
  • Gisteren, 19:34
  • 1
AZ-speler Kees Smit

Youri Mulder noemt vervolgstap Kees Smit en wordt keihard uitgelachen

  • vr 20 maart, 08:16
  • 20 mrt. 08:16
  • 3
Vinicius Junior viert zijn eerste goal voor Real Madrid uit bij Manchester City

Vinícius verklaart opvallende juichactie in Manchester: 'Ik werd geprovoceerd'

  • wo 18 maart, 11:49
  • 18 mrt. 11:49
  • 4
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (20 dec. 1998)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
24
23
2024/2025
Real Madrid
34
31
2023/2024
Paris SG
29
27
2022/2023
Paris SG
34
29

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
29
50
73
2
Real Madrid
29
37
69
3
Villarreal
29
20
58
4
Atlético
29
21
57
5
Betis
29
7
44

