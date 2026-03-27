Bristol City heeft via de officiële kanalen een opvallende trainerswissel aangekondigd. Na het ontslag van hoofdtrainer Gerhard Struber wegens tegenvallende prestaties heeft de club niemand minder dan de 78-jarige Roy Hodgson aangesteld om het seizoen af te maken als interim-manager.

De resultaten van Bristol City waren de laatste tijd flink onder de maat. De directie besloot daarom in te grijpen. Niet alleen Struber, maar ook zijn assistent Bernd Eibler moet na slechts negen maanden alweer vertrekken. Bristol City staat momenteel op een schamele zestiende plaats. De directe aanleiding voor het ontslag is de vrije val die de club de afgelopen twee maanden heeft ingezet. Van de laatste tien wedstrijden werd er slechts één gewonnen, waarbij vooral het gebrek aan defensieve organisatie Struber werd aangerekend.

Bak aan ervaring

Met Hodgson haalt de club een enorme bak aan ervaring in huis om het seizoen te redden. De Engelsman was in het verleden bondscoach van Engeland en heeft een indrukwekkend cv. Zijn laatste klus was in de Premier League bij Crystal Palace, waar hij in twee verschillende periodes succesvol was. Hodgson bewees zich daar als de ultieme redder in nood. Twee keer stapte hij in op een moment dat de club in een sportieve vrije val zat, waardoor Crystal Palace moest vrezen voor degradatie. Directeur Charlie Boss is dan ook erg blij met de tijdelijke oplossing. "De komst van Roy draait om meer dan de uitslagen van de komende zeven wedstrijden. Hij gaat ons helpen om de juiste normen en waarden neer te zetten voor de toekomst. Hij heeft op het hoogste niveau gewerkt en gewonnen."

Zoektocht naar de toekomst

Bristol City gaat de komende maanden op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Die krijgt meteen een belangrijke taak: een definitieve hoofdtrainer vinden voor het seizoen 2026/2027. Tot die tijd moet Hodgson de boel op de rit zien te krijgen. Op maandag 30 maart staat Hodgson voor het eerst voor de groep. "Ik heb geweldige gesprekken gehad met het bestuur en kijk er enorm naar uit om de club te helpen", reageert de kersverse interim-manager. Zijn debuut volgt al snel: op 3 april speelt Bristol City uit tegen Charlton Athletic. Daarnaast voerde de club nog een andere wijziging door: Brian Tinnion stopt per direct met zijn taken bij het eerste elftal en gaat zich weer volledig focussen op de jeugdopleiding.