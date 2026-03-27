Teruglezen| Hoe Oranje bij het debuut van Smit won van Noorwegen

In de eerste interlandperiode van 2026 trapt Nederland vanavond af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen. Plaats van handeling: de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Hoe staat Oranje er 79 dagen voor de eerste WK-wedstrijd voor? En krijgen we vanavond het debuut van de voor het eerst opgeroepen te zien? Om 20.45 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Noorwegen.

LIVE: Nederland - Noorwegen Sorteer op: Laatste Oudste 🟨 90+2' - Geel voor Noorwegen (2-1) Ajer pakt nog even een gele kaart vanwege het uitten van kritiek op de arbitrage. 90+2' - Einde wedstrijd (2-1) Waar de eerste helft er eentje was vol tempo, was de tweede een stuk trager van stuk. Mede door de vele wissels lag het tempo beduidend lager. Toch weet Oranje de wedstrijd met een overwinning af te sluiten. 90' - Extra tijd tweede helft (2-1) De tweede helft gaat nog twee minuten door. 88' - Schot Oranje (2-1) Koopmeiners probeert het nog van net buiten de zestien. Nyland pakt hem. 85' - Kopkans De Vrij (2-1) Dit maal neemt Simons de hoekschop en kan De Vrij koppen. De bal beland in de handen van Nyland. 🔄 82' - Driedubbele wissel Oranje (2-1) Weghorst, De Vrij en Schouten vervangen Gakpo, Van Hecke en Gravenberch. 81' - Bijna de gelijkmaker (2-1) Strand Larsen werkt de bal subtiel achter zijn standbeen op goal. Bart Verbruggen grijpt goed in. 🔄 78' - Wissel bij de Noren (2-1) Bjorkan komt in het veld voor Heggem. 75' - Brobbey kopt (2-1) Weer een goede hoekschop van Koopmeiners. Brobbey wint zijn duel, maar kan de bal niet de juiste richting in koppen, de bal gaat naast. 74' - Dreiging van Oranje (2-1) Voor het eerst sinds alle wisselbeurten gebeurt er weer écht iets op het veld. Oranje komt met veel man de zestien van de Noren bestormen en tot drie keer toe wordt er een schot geblokt. 🔄 68' - Driedubbele wissel Oranje (2-1) Brobbey, Simons en Quinten Timber komen binnen de lijnen voor Reijnders, Malen en Smit. 66' - Koopmeiners komt net tekort (2-1) De speler wordt hard aangespeeld in de zestien en kan de bal net niet lekker aannemen. Het lukt hem net niet om uit te halen. 🔄 64' - Vijfvoudige wissel bij Noorwegen (2-1) Bobb, Sorloth, Schjelderup, Berg en Moller Wolfe verlaten het veld voor Nusa, Myrhe, Hauge, Thorstevedt en Ostigard. 61' - Voorzet Noorwegen (2-1) De bezoekers hebben iets meer de bal in deze fase van de wedstrijd. Een scherpe lage voorzet van Reyerson kan door verbruggen worden weggewerkt over de zijlijn. 54' - Bijna Gakpo (2-1) Oranje wil meer. Malen tikt snel door op Reijnders, die op zijn beurt de bal in de loop van Gakpo meegeeft. De bal is net iets te scherp en dus kan de keeper van de Noren pakken.