Teruglezen| Hoe Oranje bij het debuut van Smit won van Noorwegen

27 maart 2026, 20:45   Bijgewerkt: 22:38
Donyell Malen en Antonio Nusa, spelers van Nederland en Noorwegen
Foto: © Imago / Realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

In de eerste interlandperiode van 2026 trapt Nederland vanavond af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen. Plaats van handeling: de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Hoe staat Oranje er 79 dagen voor de eerste WK-wedstrijd voor? En krijgen we vanavond het debuut van de voor het eerst opgeroepen Kees Smit te zien? Om 20.45 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Nederland - Noorwegen.

1u geleden

22:37

🟨 90+2' - Geel voor Noorwegen (2-1)

Ajer pakt nog even een gele kaart vanwege het uitten van kritiek op de arbitrage. 

1u geleden

22:36

90+2' - Einde wedstrijd (2-1)

Waar de eerste helft er eentje was vol tempo, was de tweede een stuk trager van stuk. Mede door de vele wissels lag het tempo beduidend lager. Toch weet Oranje de wedstrijd met een overwinning af te sluiten. 

1u geleden

22:34

90' - Extra tijd tweede helft (2-1)

De tweede helft gaat nog twee minuten door.

1u geleden

22:32

88' - Schot Oranje (2-1)

Koopmeiners probeert het nog van net buiten de zestien. Nyland pakt hem.

1u geleden

22:29

85' - Kopkans De Vrij (2-1)

Dit maal neemt Simons de hoekschop en kan De Vrij koppen. De bal beland in de handen van Nyland.

1u geleden

22:26

🔄 82' - Driedubbele wissel Oranje (2-1)

Weghorst, De Vrij en Schouten vervangen Gakpo, Van Hecke en Gravenberch.

1u geleden

22:25

81' - Bijna de gelijkmaker (2-1)

Strand Larsen werkt de bal subtiel achter zijn standbeen op goal. Bart Verbruggen grijpt goed in.

1u geleden

22:22

🔄 78' - Wissel bij de Noren (2-1)

Bjorkan komt in het veld voor Heggem.

1u geleden

22:19

75' - Brobbey kopt (2-1)

Weer een goede hoekschop van Koopmeiners. Brobbey wint zijn duel, maar kan de bal niet de juiste richting in koppen, de bal gaat naast.

1u geleden

22:18

74' - Dreiging van Oranje (2-1)

Voor het eerst sinds alle wisselbeurten gebeurt er weer écht iets op het veld. Oranje komt met veel man de zestien van de Noren bestormen en tot drie keer toe wordt er een schot geblokt.

1u geleden

22:13

🔄 68' - Driedubbele wissel Oranje (2-1)

Brobbey, Simons en Quinten Timber komen binnen de lijnen voor Reijnders, Malen en Smit.

2u geleden

22:10

66' - Koopmeiners komt net tekort (2-1)

De speler wordt hard aangespeeld in de zestien en kan de bal net niet lekker aannemen. Het lukt hem net niet om uit te halen.

2u geleden

22:08

🔄 64' - Vijfvoudige wissel bij Noorwegen (2-1)

Bobb, Sorloth, Schjelderup, Berg en Moller Wolfe verlaten het veld voor Nusa, Myrhe, Hauge, Thorstevedt en Ostigard.

2u geleden

22:05

61' - Voorzet Noorwegen (2-1)

De bezoekers hebben iets meer de bal in deze fase van de wedstrijd. Een scherpe lage voorzet van Reyerson kan door verbruggen worden weggewerkt over de zijlijn.

2u geleden

21:58

54' - Bijna Gakpo (2-1)

Oranje wil meer. Malen tikt snel door op Reijnders, die op zijn beurt de bal in de loop van Gakpo meegeeft. De bal is net iets te scherp en dus kan de keeper van de Noren pakken.

Waar is Brobbey nou🤣🤣?? De media wist het bijna zeker en zat er dus weer eens flink naast.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jagerman
100 Reacties
96 Dagen lid
129 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waar is Brobbey nou🤣🤣?? De media wist het bijna zeker en zat er dus weer eens flink naast.

Nederland - Noorwegen

2 - 1
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

