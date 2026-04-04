Live voetbal

Teruglezen: zo nam FC Twente de vierde plaats over na rechtstreeks duel met Ajax

4 april 2026, 22:57
Liveblog Ajax - FC Twente
Foto: © Imago/Realtimes
4 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax en FC Twente staan zaterdag om 21.00 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA, waarbij de vierde plaats in de Eredivisie op het spel staat. Die plek is momenteel in handen van de Amsterdammers, die een punt meer hebben dan de bezoekers uit Enschede. Weet Ajax de aanval van FC Twente af te slaan en aansluiting te houden in de jacht op plek twee, of veroveren de Tukkers de vierde plaats? In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen bij Ajax - FC Twente.

Sorteer op:

04 Apr

22:56

AFGELOPEN!

Van der Eijk fluit af, FC Twente wint met 1-2 in Amsterdam en neemt de vierde plaats in de Eredivisie over van Ajax!

04 Apr

22:52

90+2' - Blessuretijd loopt (1-2)

De vijf minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan. Sleept Ajax er nog een punt uit of gaat Twente er met de volle buit vandoor?

04 Apr

22:50

🔄90' - Ook Twente wisselt nog tweemaal (1-2)

Verschueren en Pröpper komen er ook nog in bij Twente, voor Lammers en Hlynsson.

04 Apr

22:49

🔄89' - Wissel Ajax (1-2)

Dolberg mag alsnog even meedoen, hij komt voor Gaaei in het elftal.

04 Apr

22:48

88' - Redding Paes (1-2)

Twente krijgt een aardige kans om de wedstrijd helemaal in het slot te gooien, maar Paes brengt redding op een inzet van Rots. 

04 Apr

22:47

86' - Paes neemt risico (1-2)

Paes mist de bal volledig bij het wegschieten, Lammers kan daardoor bijna gevaarlijk worden maar is de bal ook snel weer kwijt. Dat loopt goed af voor de Ajax-doelman.

04 Apr

22:45

🔄85' - Dubbele wissel Twente (1-2)

Kjolo en Van Wolfswinkel komen er nog in bij Twente, voor Orjasaeter en Van den Belt. 

04 Apr

22:40

⚽79' - Twente weer op voorsprong! (1-2)

Twente komt opnieuw op voorsprong! Van Rooij stoomt op over rechts, heeft een medespeler bij zich maar besluit zelf de verre hoek te zoeken. Dat blijkt de juiste keuze, want Paes is geklopt en dus staat het 1-2!

04 Apr

22:35

75' - Nog een kwartier (1-1)

Mokio is inmiddels weer terug. Ondertussen is het laatste kwartier ingegaan. Krijgen we nog een winnaar in de slotfase?

04 Apr

22:33

73' - Mokio aangeslagen (1-1)

Mokio heeft na een duel met Hlynsson verzorging nodig, hij lijkt last van zijn enkel te hebben.

04 Apr

22:32

72' - Uitbraak Ajax (1-1)

Ajax komt er snel uit met Godts, Carrizo maakt een loopactie maar de Belg dribbelt door en legt uiteindelijk terug op Gloukh, wiens schot weer gekraakt wordt.

04 Apr

22:31

🔄71' - Dubbele wissel Ajax (1-1)

Berghuis en Weghorst maken plaats voor Carrizo en Konadu. Geen Dolberg dus, die blijft op de bank.

04 Apr

22:30

70' - Schot Gloukh gekraakt (1-1)

Gloukh probeert het, maar zijn schot wordt geblokt. De rebound is voor Mokio, die 'm richting de tweede ring schiet.

04 Apr

22:29

🟨69' - Geel Berghuis (1-1)

Bijzondere gele kaart voor Berghuis. Hij krijgt eerst een vrije trap mee na vasthouden van Zerrouki, maar schiet de bal dan wild weg en dat levert hem een kaart op.

04 Apr

22:28

68' - Weghorst ruimt op (1-1)

De hoekschop wordt kort genomen en dan alsnog in de zestien gebracht, maar Weghorst is mee terug om de meubelen te redden.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Foeks
33 Reacties
1.287 Dagen lid
87 Likes
Foeks
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
Foeks

Ik snap het niet meer. De spelers die zogenaamd weg mogen leveren in ieder geval strijd. Weghorst en Gaaij laat deze maar blijven. E stuur Sutalo en Mokio maar weg. Mokio wil alleen maar geld en niet presteren en Sutalo is zo slecht. Je mag wel eens wat werken voor je geld heren. Vecht in ieder geval. Wat is het weer slecht.
Hoop echt dat er wat gaat gebeuren.

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
CG

Hopeloze wedstrijd!! Ook denk ik dat er nóg eens extra spelers weggaan!!

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
CG

Kan misschien zomaar goed doen uitvallen!!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.826 Reacties
1.287 Dagen lid
19.595 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
Kramer

Voor Twente? 🤪

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws