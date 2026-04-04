Teruglezen: zo nam FC Twente de vierde plaats over na rechtstreeks duel met Ajax

Ajax en FC Twente staan zaterdag om 21.00 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA, waarbij de vierde plaats in de Eredivisie op het spel staat. Die plek is momenteel in handen van de Amsterdammers, die een punt meer hebben dan de bezoekers uit Enschede. Weet Ajax de aanval van FC Twente af te slaan en aansluiting te houden in de jacht op plek twee, of veroveren de Tukkers de vierde plaats? In dit liveblog houden we je van minuut tot minuut op de hoogte van de ontwikkelingen bij Ajax - FC Twente.

AFGELOPEN! Van der Eijk fluit af, FC Twente wint met 1-2 in Amsterdam en neemt de vierde plaats in de Eredivisie over van Ajax! 90+2' - Blessuretijd loopt (1-2) De vijf minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan. Sleept Ajax er nog een punt uit of gaat Twente er met de volle buit vandoor? 🔄90' - Ook Twente wisselt nog tweemaal (1-2) Verschueren en Pröpper komen er ook nog in bij Twente, voor Lammers en Hlynsson. 🔄89' - Wissel Ajax (1-2) Dolberg mag alsnog even meedoen, hij komt voor Gaaei in het elftal. 88' - Redding Paes (1-2) Twente krijgt een aardige kans om de wedstrijd helemaal in het slot te gooien, maar Paes brengt redding op een inzet van Rots. 86' - Paes neemt risico (1-2) Paes mist de bal volledig bij het wegschieten, Lammers kan daardoor bijna gevaarlijk worden maar is de bal ook snel weer kwijt. Dat loopt goed af voor de Ajax-doelman. 🔄85' - Dubbele wissel Twente (1-2) Kjolo en Van Wolfswinkel komen er nog in bij Twente, voor Orjasaeter en Van den Belt. ⚽79' - Twente weer op voorsprong! (1-2) BREAKING Twente komt opnieuw op voorsprong! Van Rooij stoomt op over rechts, heeft een medespeler bij zich maar besluit zelf de verre hoek te zoeken. Dat blijkt de juiste keuze, want Paes is geklopt en dus staat het 1-2! 75' - Nog een kwartier (1-1) Mokio is inmiddels weer terug. Ondertussen is het laatste kwartier ingegaan. Krijgen we nog een winnaar in de slotfase? 73' - Mokio aangeslagen (1-1) Mokio heeft na een duel met Hlynsson verzorging nodig, hij lijkt last van zijn enkel te hebben. 72' - Uitbraak Ajax (1-1) Ajax komt er snel uit met Godts, Carrizo maakt een loopactie maar de Belg dribbelt door en legt uiteindelijk terug op Gloukh, wiens schot weer gekraakt wordt. 🔄71' - Dubbele wissel Ajax (1-1) Berghuis en Weghorst maken plaats voor Carrizo en Konadu. Geen Dolberg dus, die blijft op de bank. 70' - Schot Gloukh gekraakt (1-1) Gloukh probeert het, maar zijn schot wordt geblokt. De rebound is voor Mokio, die 'm richting de tweede ring schiet. 🟨69' - Geel Berghuis (1-1) Bijzondere gele kaart voor Berghuis. Hij krijgt eerst een vrije trap mee na vasthouden van Zerrouki, maar schiet de bal dan wild weg en dat levert hem een kaart op. 68' - Weghorst ruimt op (1-1) De hoekschop wordt kort genomen en dan alsnog in de zestien gebracht, maar Weghorst is mee terug om de meubelen te redden.