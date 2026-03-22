Dennis te Kloese heeft ooit een 'opdracht' gekregen om John van 't Schip te ontslaan als trainer van Chivas Guadalajara. Dat is althans het sterke vermoeden van Van 't Schip, al kan hij dat niet bewijzen.

Vanaf februari 2012 waaide een Nederlandse wind bij het Mexicaanse Chivas Guadalajara. Johan Cruijff werd aangsteld als extern adviseur. Op zijn aanraden kwam Van 't Schip als nieuwe hoofdtrainer. Cruijff brak bovendien met de traditie om alleen met spelers uit eigen land te spelen, wat Chivas tot dan als enige ploeg in de Mexicaanse competitie deed.

De door Cruijff ingegeven veranderingen sorteerden weinig effect en in december 2012 werd hij ontslagen. Een maand later moest ook Van 't Schip de club verlaten. De nieuwe sportief directeur Te Kloese, tegenwoordig in dienst van Feyenoord, was degene die Van ’t Schip ontsloeg.

Telefoontje van Johan Cruijff

Daags na de première van de documentaire CRUIJFF wordt Van ’t Schip bij Goedemorgen Eredivisie gevraagd naar zijn band met de legendarische nummer 14. "Ik was in Australië trainer bij Melbourne City. Johan hoorde dat ik daar stopte en belde me op een gegeven moment. Ik kreeg hem aan de telefoon en hij heeft een half uur tegen me aan geluld. Daarna hing ik op en zei tegen mijn vrouw: we gaan naar Mexico."

"Hij zei gewoon: ‘Jij wordt daar trainer, je bent er nu klaar voor, bla bla. Het is Spanje en Italië in het kwadraat.’ En voor ik het weet zat ik in Mexico. We deden de voorbereiding in Barcelona, zodat hij zelf niet naar Mexico hoefde. Hij had geregeld dat het hele clubje naar Catalonië ging."

Zelf kwam Cruijff vijf keer langs bij de voorbereiding in Spanje. "We zaten er twee weken. En hij is nog één keer in Mexico geweest. Toen gingen ze analyseren met de eigenaar om alles door te nemen voor het volgende seizoen: wat goed was gegaan en wat niet goed was gegaan. We zaten in mijn kantoortje en op een gegeven moment tikte hij me aan. Hij zei: we gaan zo lekker golfen. Even later zei hij: kom, we gaan. Hij liet zijn schoonzoon (Jesús Mariano Angoy, red.) achter met de eigenaar en wij zijn gaan golfen en ’s avonds een wijntje gaan drinken."

"Johan was technisch adviseur, dus hij ging op een gegeven moment tegen die eigenaar zeggen: ‘hij, hij en hij’ moeten weg. Ze zijn allemaal te langzaam. Het moet veel sneller gaan. Het is een mammoettanker en de voetballerij is een speedboat. Alleen wist hij niet dat het familie of vrienden waren van de vrouw van de eigenaar. Dus dat ging niet door."

"Daarna ging hij terug naar Spanje en kort daarna kreeg ik een telefoontje van zijn schoonzoon. Die zei: ‘John, Johan en ik zijn ontslagen. Ik weet niet wat er met jou gaat gebeuren. Maar wat er ook gebeurt: niet zelf ontslag nemen, blijf zitten. Laat ze het maar voelen’”, blikt Van ’t Schip terug op zijn gesprek met de schoonzoon van Cruijff, die ook bij het projct betrokken was.

Rol van Te Kloese

"Ik heb toen nog een maand de voorbereidingen gedaan voor het tweede gedeelte. Want wij hadden onze doelstelling gehaald: we hadden de play-offs bereikt. Dat was de vijf competities daarvoor niet gelukt. Je hebt daar Clausura (van januari tot mei, red.) en Apertura (van juli tot december)."

Daarna vraagt Hans Kraay junior naar de rol van Te Kloese. “Te Kloese werd aangenomen vlak voordat ik ontslagen werd. Twee dagen nadat hij in dienst was, belde hij me op en zei: ‘John, je bent ontslagen’. Ik vroeg: ‘Hoezo? Heb jij je voor het karretje laten spannen door de eigenaren?’ Hij zei: ‘Nee, nee, nee, het is mijn beslissing’.”

"Als hij in Mexico City moest zijn, zat hij altijd bij mij koffie te drinken. Gezellig. En toen moest hij mij ineens ontslaan. Hij is gewoon door de eigenaar of president in dienst genomen, omdat er zoveel druk was nadat Johan was ontslagen. Het ging al een paar jaar niet goed met die club. Ze hebben Te Kloese juist aangenomen zodat zij op de achtergrond zouden blijven. Zijn eerste opdracht was duidelijk: alles wat met Johan te maken had, moest weg. En ik was de laatste die nog over was."

Dennis te Kloese heeft dus een opdracht gehad om Van ’t Schip te ontslaan, zo concludeert Van ’t Schip. "Hij zegt van niet, maar dat is honderd procent zeker”, antwoordt Van ’t Schip. “Ik kan het niet bewijzen, maar het is natuurlijk heel vreemd. Ik heb het op dat moment tegen hem gezegd, maar verder niet. Het is de voetballerij. Hij heeft gewoon gedaan wat hij moest doen van de eigenaar."