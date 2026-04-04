Ermedin Demirović heeft zich met een opvallende belofte flink in de kosten gejaagd. De spits van Bosnië en Herzegovina beloofde voorafgaand aan de play-offs dat hij het hele stadion van zijn club VfB Stuttgart op bier zou trakteren als zijn land het WK van 2026 zou halen. Nu dat na een zinderende zege op Italië is gelukt, moet de aanvaller zijn portemonnee trekken.

"Ik heb het beloofd, dus ik doe het. Ik ben een man van mijn woord", lachte de 28-jarige spits na de wedstrijd in een interview met de zender Sky. "Het gaat waarschijnlijk heel duur worden, maar na zo'n prestatie betaal ik de drankjes met liefde." De portemonnee van Demirovic zal inderdaad flink bloeden. Omdat er in het stadion van Stuttgart zo'n 60.000 toeschouwers passen en een biertje daar gemiddeld vijf euro kost, kan hem dat zomaar 300.000 euro gaan kosten. Aanstaande zaterdag speelt Stuttgart de kraker tegen Borussia Dortmund, dus de Duitse fans hopen dit weekend al op een gratis biertje.

De thriller tegen Italië

De reden voor dit grote feest is een wedstrijd die de Bosniërs nooit meer zullen vergeten. Afgelopen dinsdag rekenden ze na strafschoppen af met Italië. Hierdoor loopt Italië voor de derde keer op rij een WK mis. Italië begon nog wel goed en kwam op voorsprong via een treffer van Moise Kean. Vlak voor rust kantelde de wedstrijd echter compleet na een Italiaanse rode kaart.

Tegen tien man ging Bosnië vol in de aanval, wat elf minuten voor tijd werd beloond met de verdiende 1-1 van Haris Tabakovic. Na een doelpuntloze verlenging moesten penalty's de beslissing brengen. Waar de Italianen twee keer miste vanaf elf meter, schoot Bosnië alle vier de strafschoppen feilloos binnen.