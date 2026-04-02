(35) heeft in SEG Stories openhartig teruggeblikt op een gitzwarte periode uit zijn leven. De oud-voetballer, onder meer bekend van Ajax, Fortuna Sittard en FC Groningen, verloor begin 2024 zijn vriendin, die op jonge leeftijd uit het leven stapte.

Hoesen vergaarde veel bekendheid tijdens zijn periode bij Ajax in 2013. De voormalig spits maakte dat jaar het tweede doelpunt in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. In de podcast van managementbureau SEG vertelt Hoesen openhartig over zijn persoonlijke verlies.

“Ze was een hartstikke lief persoon, maar ze kon zich verschrikkelijk veel zorgen maken. Als je het zelf niet hebt, dan begrijp je het niet, wordt gezegd. Dat klopt, ik kon het moeilijk begrijpen. Ik kon haar alleen bijstaan. Samen hulp zoeken en voor de kinderen zorgen. Dat heb ik ook gedaan”, vertelt de Limburger over de depressieve gevoelens van zijn vriendin.

Op de dag dat zijn vriendin overleed, waren hij en de kinderen niet thuis. Hoesen: “Ik wilde niet dat ze zouden gaan slapen en denken: morgen gaan we gewoon naar huis. Dat vond ik niet eerlijk. Het was moeilijk. Het enige waar je mee bezig bent, is: wat speelt er in die koppies? Zijn ze oké? Wat kan ik doen?”

Maandenlang draaide alles om de kinderen, terwijl hij zijn eigen gevoelens opzijzette. “Het was pure pijn. Lichamelijk, mentaal, emotioneel”, vertelt Hoesen aan presentator Joost Hofman.

Uiteindelijk slaagde de ex-spits erin om het verlies te verwerken: “Ik heb een jaar therapie gehad, dat heeft me veel goed gedaan. Maar ik zal het altijd met me meedragen. Mag je blij zijn als je zoon een doelpunt maakt of zijn zwemdiploma haalt? Ja, natuurlijk. Maar het is zo dubbel.”

Inmiddels, twee jaar later, voelt Hoesen zich weer gelukkig, zo geeft hij openhartig aan: “Gelukkig in m’n relatie, gelukkig met m’n kinderen. En ik vind het fijn om te onderzoeken wat ik wil gaan doen. Het zou mooi zijn als ik mijn kennis van voetbal ergens kan inzetten.”

In 2023 zette Hoesen een punt achter zijn carrière naar aanleiding van een zware heupblessure.