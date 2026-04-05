Ihattaren voorziet ontslag Melvin Boel: 'Dit gaat op een gegeven moment klappen'

5 april 2026, 13:03
Mohamed Ihattaren
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Mohamed Ihattaren voorziet een breuk tussen Melvin Boel en Go Ahead Eagles. Na het zien van interviews met Boel en algemeen directeur Jan Willem van Dop heeft Ihattaren weinig fiducie in een langere samenwerking.

Boel heeft een doorlopend contract, maar eerder deze week liet Van Dop bij RTV Oost weten niet tevreden te zijn over dit seizoen. Dat herhaalt hij zondag in een interview met ESPN. “Er werd naar mijn mening gevraagd, dus daar heb ik eerlijk antwoord op gegeven. Ik heb gezegd dat de technisch manager en ik niet blij zijn met hoe het afgelopen seizoen is verlopen. Dat betekent dat we stevig moeten evalueren op weg naar het komende seizoen om het beter te krijgen. Dit wil niet automatisch zeggen dat we niet tevreden zijn over de trainer (Melvin Boel, red.).”

“Het gaat niet alleen om het halen van punten, maar ook om de manier waarop. Het gaat om de samenwerking tussen spelers en staf, om hoe je ook doordeweeks met elkaar omgaat, of spelers hun taken snappen. Daar moeten we echt verbeteren”, aldus Van Dop, die benadrukt dat het lot van Boel nog lang niet is bepaald. “Het is helemaal niet zo dat een evaluatie betekent dat hij eruit gaat. Ik zeg ook: we kijken naar de totale technische staf.”

Voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle van zondag reageert Boel op de uitspraken. “Wat hij vindt is dat op bepaalde vlakken dingen in de technische staf beter kunnen. Dat zijn ook dingen die ik geconstateerd heb, of die algemeen bekend zijn. Daar kijk je naar richting een nieuw seizoen, om dat opnieuw in te vullen. Op veel onderdelen hebben we gedaan wat we moesten doen, misschien zelfs beter. Nu willen we de laatste doelstelling – handhaving – bewerkstelligen.”

“Er zijn altijd dingen die je anders had kunnen doen, dat geldt voor mij ook. De club wilde aan het begin van het seizoen zo min mogelijk veranderen ten opzichte van vorig jaar. Maar je haalt ook een trainer binnen die je al twee jaar wilde halen en waar je geld voor hebt betaald. Voor mij is de les geweest dat ik het in een nieuw seizoen ga doen op mijn manier, zoals ik het wil. Dan kunnen ze je ook echt afrekenen op wie je bent als trainer”, aldus Boel.

In de studio van Goedemorgen Eredivisie reageert Ihattaren op de interviews. Hij ziet donkere wolken. “Dit gaat op een gegeven moment klappen, denk ik. Zo begint het vaker. Veel voorbeelden hiervan gezien. Hij zegt nu: ‘Ik ga het op mijn manier doen.’ De ander heeft weer zijn mening…”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
24
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Utrecht
29
10
41
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35
12
Fortuna
29
-11
35
13
PEC
29
-20
33

