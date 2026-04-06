Het succes van PSV lijkt de laatste jaren vanzelfsprekend, maar volgens algemeen directeur Marcel Brands zit daar een duidelijke gedachte achter. In een interview met het Eindhovens Dagblad wijst hij niet naar miljoeneninvesteringen of individuele sterren, maar juist naar de cultuur binnen de clubleiding.

“Wij hebben geen ego’s in de top, doen de dingen samen. Dat bewaken we ook,” stelt Brands. “Mensen moeten zich niet verheven voelen boven anderen.” Volgens hem is dat een van de belangrijkste redenen waarom PSV al jaren zo stabiel presteert en opnieuw kampioen is geworden. Waar bij andere topclubs onrust kan ontstaan als het even tegenzit, blijft het in Eindhoven juist rustig. Brands schetst hoe beslissingen gezamenlijk worden genomen en hoe afwijkingen van de koers direct worden besproken. “We maken samen een plan in de zomer en als we daarvan afwijken, spreken we dat opnieuw door. Er is geen paniek.”

Die stabiliteit ziet hij als een onderscheidende factor ten opzichte van concurrenten als Ajax en Feyenoord. “Bij alle drie clubs is er druk, maar de manier waarop je daarmee omgaat, maakt het verschil.” Volgens Brands is PSV over een langere periode zelfs de meest stabiele club van Nederland. Opvallend is dat die rust volgens hem hand in hand gaat met ambitie. PSV kan inmiddels spelers van tien tot vijftien miljoen euro aantrekken, maar bewaart daarbij wel zijn eigen koers. “We doen niet mee aan gekkigheid op de markt,” zegt Brands. Transfers moeten passen binnen de visie van de club, waarbij risico’s beheersbaar blijven.

Tegelijkertijd blijft de club inzetten op eigen jeugd. Idealiter bestaat ongeveer een derde van de selectie uit zelf opgeleide spelers. Brands benadrukt dat daarin streng wordt geselecteerd: alleen spelers die écht het niveau van het eerste elftal kunnen halen, blijven. “Anders heeft het geen zin om ze een duur contract te geven.” Het traject van Ismael Saibari noemt hij als voorbeeld. De middenvelder brak niet meteen door, maar kreeg de tijd om zich te ontwikkelen en groeide uiteindelijk uit tot een van de uitblinkers. Dat soort trajecten bevestigen volgens Brands de gekozen koers.

Toch is hij zich ook bewust van de kwetsbaarheid van succes. In het voetbal kan het snel omslaan, benadrukt hij. Juist daarom blijft PSV vasthouden aan rust en eenheid binnen de clubleiding, ook in mindere fases. Met plannen voor onder meer stadionuitbreiding en verdere sportieve groei kijkt PSV alweer vooruit. Maar volgens Brands blijft de kern van het succes onveranderd: duidelijke afspraken, gezamenlijke verantwoordelijkheid en vooral het ontbreken van ego’s aan de top. Juist dat maakt PSV volgens hem zo moeilijk te verslaan.