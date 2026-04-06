PSV nadert Ajax met nieuwe landstitel: Eindhovenaren veruit beste in 21e eeuw

PSV heeft nog maar eens een landstitel aan de prijzenkast toegevoegd. Hoewel de schaal pas dinsdag wordt uitgereikt, hebben de Eindhovenaren zondag de 27e landstitel binnengesleept. Daarmee wordt rivaal Ajax genaderd.

PSV was dit seizoen veruit de beste van Nederland en lang was het enkel wachten totdat de ploeg van Peter Bosz tot kampioen werd gekroond. Door het gelijke spel van Feyenoord in Volendam (0-0) is de afstand tot PSV niet meer te overbruggen.

Als de Brabanders de komende jaren nog drie titels aan de erelijst toevoegen, komt er ook een derde ster op het shirt. Vijftien jaar geleden bereikte Ajax de mijlpaal van dertig kampioenschappen al, daar staat de teller momenteel op 36 titels. Na Ajax en PSV heeft Feyenoord de meeste landstitels gepakt: zestien keer was het feest in Rotterdam.

Door het kampioenschap van PSV komt het ook een stap dichterbij Ajax. Het verschil bedraagt nu nog negen titels. Over de gehele Eredivisie-historie was het dus nog een stuk vaker prijs in Amsterdam, maar sinds de eeuwwisseling domineert PSV. Van de laatste 26 kampioenschappen gingen er dertien naar de Eindhovenaren. Ajax won de titel in de 21e eeuw negen keer, terwijl Feyenoord (2), AZ (1) en FC Twente (1) ook nog enkele keren de beste van Nederland waren.