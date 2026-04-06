Stentler speldt Ajax-trainer García brevet van onvermogen op met FIFA-vergelijking

6 april 2026, 07:25
Stentler
Foto: © NOS
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

NOS-analist Leonne Stentler weet niet wat ze zag tijdens Ajax - FC Twente (1-2) zaterdag. De oud-voetbalster vergelijkt het spel van de Amsterdammers met een FIFA-speler die geen idee heeft wat hij aan het doen is.

Ajax, dat voorafgaand aan de wedstrijd nog volop in de strijd om de tweede plek zat, liet zich zaterdag de kaas van het brood eten. De ploeg van Óscar García speelde een zeer matige wedstrijd tegen het FC Twente van John van den Brom, dat sinds zijn aanstelling misschien wel de beste ploeg van de Eredivisie is. In de laatste tien duels pakte ook geen ander team meer punten dan De Trots van het Oosten.

Een complete verrassing kon het dus ook niet zijn dat FC Twente goed voor de dag zou komen, maar Ajax liet zich op veel vlakken aftroeven. In de eigen Johan Cruijff ArenA waren de Amsterdammers duidelijk de mindere. Bij Studio Sport laat Stentler weten zich te hebben verbaasd over de willekeurigheid van het Ajax-spel. "Ik speelde vroeger best wel vaak FIFA en ik had het idee dat iemand die nog nooit dat spel had gespeeld, een joystick in de handen had en gewoon maar op wat knoppen aan het drukken was. Zo zag het eruit."

Na deze bijzondere vergelijking, die indirect een flinke lading kritiek vormt op het tactisch vermogen van trainer García, plakt Stentler er nog een duidelijke conclusie aan vast. "Het was verschrikkelijk, echt waar." Door de verliespartij in eigen huis is de Champions League-droom van Ajax nu ver weg. Ook zal het spel van de Amsterdammers zorgen baren binnen alle gelederen van de club. Ajax staat momenteel op een vijfde plek, maar zal de komende weken ook naar onder moeten kijken.

Óscar García

Óscar García
Leeftijd: 35 jaar (16 mei 1990)
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
Motagua
3
0
2021/2022
Motagua
17
1
2020/2021
Motagua
9
1
2019/2020
Real de Minas
25
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

