Telstar zit hoog in de boom als het gaat om trainer Anthony Correia. De club uit Velsen-Zuid zou bij handhaving in de Eredivisie een transfersom van ongeveer één miljoen euro willen ontvangen voor de gewilde trainer.
Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin althans in de podcast Transfermind. “Telstar vraagt ongeveer één miljoen euro voor hem, maar mocht Telstar echter degraderen, dan is de club bereid om hem toch een stap te gunnen en mee te bewegen in de transfersom", zo meldt hij. Een miljoen euro is een fors bedrag voor Correia, zeker gezien het feit dat de trainer in Velsen-Zuid een contract heeft tot medio 2027.
Clubs die het eenjarige contract van de succesvolle oefenmeester willen afkopen, moeten dus diep in de buidel tasten. Boualin denkt echter dat clubs in Nederland wel bereid zijn dergelijke bedragen op tafel te leggen: “Als zij het echt in hem zien zitten, dan betalen ze gewoon die één miljoen euro. Bij AZ is hij al een tijdje in beeld als één van de topkandidaten, al doet Leeroy Echteld het nu ook goed. Mocht Echteld het seizoen succesvol eindigen, door bijvoorbeeld de KNVB Beker te winnen, dan kun je bijna niet om hem heen.”
Voorlopig denkt Correia vermoedelijk nog niet al te veel na over zijn toekomst, want hij is met Telstar verwikkeld in een strijd tegen degradatie. Telstar staat momenteel op een veilige veertiende plaats in de Eredivisie, maar de Witte Leeuwen zijn nog lang niet veilig.
Ik denk dat clubs zich ook moeten bedenken dat er bij Telstar heel andere spelers voetballen dan bij een club met geld, die veel verdienen. De Telstars hebben nog veel te winnen bij een volgende stap...grotere clubs betalen die spelers als veel, zie die maar is zo ver te krijgen dat ze de energie erin stoppen die hij verwacht....Al lijkt het me zeer interessant om te zien of het zou werken bij de subtop bijvoorbeeld....zeker een verrijking voor de Nederlandse velden.
