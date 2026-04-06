Van der Vaart stellig over spelers die de top niet aankunnen

6 april 2026, 13:25
Rafael van der Vaart
Foto: © Imago
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Rafael van der Vaart heeft zondagavond bij Studio Voetbal zijn licht laten schijnen op spelers die de stap naar een topclub niet blijken aan te kunnen. Volgens de oud-international ligt het probleem in die gevallen niet altijd aan een gebrek aan voetballende kwaliteiten, maar bezwijken deze spelers simpelweg onder de hoge verwachtingen en de mentale druk.

De analist haalde tijdens de uitzending meerdere recente voorbeelden uit de Eredivisie aan, waarbij hij onder meer wees op Owen Wijndal. De vleugelverdediger blonk in het verleden uit bij AZ, maar wist dat niveau in Amsterdam nooit vast te houden. "Die trekt een Ajax-shirt aan en het was niks", oordeelt Van der Vaart hard over de verdediger. Wijndal staat momenteel nog altijd onder contract bij Ajax, die eigenlijk al wel een tijd van hem af willen.

Ook Ramiz Zerrouki moest het ontgelden aan de talkshowtafel. De middenvelder was volgens Van der Vaart in zijn eerste periode bij FC Twente fantastisch, maar zakte na zijn transfer naar Rotterdam door het ijs bij Feyenoord. "Daar speelt hij met kak in de broek", stelt hij scherp. Inmiddels is Zerrouki door Feyenoord weer verhuurd aan FC Twente, waar hij dit seizoen wel weer zijn oude niveau haalt.

Een ander voorbeeld dat ter sprake kwam, is Thomas van den Belt. Van der Vaart kent de middenvelder nog goed uit de tijd dat ze samen trainde bij PEC Zwolle. "Fantastische speler", noemt hij hem, maar hij concludeerde tegelijkertijd dat Van den Belt bij Feyenoord tekortkwam voor het allerhoogste niveau. Van den Belt trok in de zomer definitief de deur achter zich dicht in De Kuip en maakte de overstap naar FC Twente, daar lijkt hij wel weer te kunnen presteren.

De eindconclusie van Van der Vaart over deze spelers is helder: niet elke uitblinker van een subtopper is automatisch geschikt om de absolute top te halen. "Er zijn gewoon spelers die dat niet aankunnen", verklaart hij. Volgens hem kunnen spelers bij kleinere clubs vrijuit voetballen, terwijl bij clubs als Ajax en Feyenoord elke fout wordt uitvergroot en mentale weerbaarheid uiteindelijk de doorslag geeft.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 27 jaar (26 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
27
3
2024/2025
Feyenoord
22
1
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Twente
36
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

