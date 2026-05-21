LIVE play-offs Eredivisie | Opstelling Ajax tegen FC Groningen bekend

21 mei 2026, 17:34
AJAGRO
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax en FC Groningen nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Als nummer vijf van de Eredivisie hebben de Amsterdammers thuisvoordeel, maar door concerten van Harry Styles is de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar. Daarom wordt het duel afgewerkt in het Kras Stadion in Volendam. Houdt Ajax zicht op de laatste kans op Europees voetbal, of weet Groningen te profiteren van de zwakke vorm van de ploeg van Óscar García? Volg het duel tussen de nummers vijf en negen van de Eredivisie in dit liveblog.

LIVE play-offs Eredivisie: Ajax - FC Groningen

17:32

Opstelling Ajax bekend: Bouwman na lange tijd terug in de basis

Ajax maakt de opstelling bekend! Aaron Bouwman staat voor het eerst sinds 24 januari (Ajax - FC Volendam, 2-0) weer eens in de basis, omdat Josip Sutalo en Ko Itakura vanwege blessures ontbreken. Ook Takehiro Tomiyasu zou er niet bij zijn, zo vertelde trainer Óscar García gisteren nog. De Japanner begint echter wel op de reservebank. Deze elf namen staan over een dik uur aan de aftrap:

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei; Bouwman, Baas, Rosa; Mokio, Klaassen, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts

17:28

Bijzondere avond voor Dies Janse

Voor Dies Janse is het een bijzondere avond. De 20-jarige centrale verdediger wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen, en kan dus een steentje bijdragen om zijn eigenlijke werkgever uit Europa te gaan houden. 

FC Groningen-trainer Dick Lukkien liet zich eerder deze week bijzonder lovend uit over de ontwikkeling van Janse, die hij onder meer een 'potentiële topspeler' noemt. 

Lukkien: 'Hij is een ongelooflijke klasbak, die zijn we volgend jaar natuurlijk wel kwijt'

FC Groningen-trainer Dick Lukkien prijst Ajax-huurling Dies Janse als een 'ongelooflijke klasbak'. Janse, die dit seizoen indruk maakt bij Groningen, is genomineerd voor Johan Cruijff Talent van het Jaar en debuteerde in Jong Oranje.

17:24

FC Groningen is gearriveerd

17:17

Laatste nieuws: hoop voor Willem II-fans

17:16

Gedoe over supporters

Het duel tussen Ajax en FC Groningen wordt in Volendam afgewerkt, vanwege de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA. De gemeente Edam-Volendam zette deze week kwaad bloed door in eerste instantie aan te kondigen dat er geen uitsupporters welkom zijn, zowel vanavond niet als zaterdag bij de return tussen de plaatselijke FC en Willem II in de play-offs om promotie/degradatie. 

Na de nodige ophef, waarbij Groningen-directeur Frank van Mosselveld zelfs een boycot niet wilde uitsluiten, zijn er vanavond tóch Groningse fans welkom. Die van Willem II zaterdag overigens nog steeds niet, al lijken die tóch van plan te zijn af te gaan reizen naar het vissersdorp.

17:03

Onderlinge resultaten

Ajax en FC Groningen houden elkaar dit seizoen exact in evenwicht. In de winter werd onderlinge duel in de Johan Cruijff ArenA razendsnel gestaakt, door aanhoudend zwaar vuurwerk op de tribunes. Uiteindelijk werd de strijd op dinsdag, in een leeg stadion, alsnog gestreden en gewonnen door de thuisclub: 2-0, door treffers van Mika Godts en Aaaron Bouwman.

In maart volgde de terugwedstrijd in de Euroborg en deze keer was het FC Groningen dat aan het langste eind trok. Na een 1-1 ruststand groeide Oskar Zawada uit tot matchwinner, door als invaller met twee goals de eindstand op 3-1 te bepalen. Bij het maken van de tweede raakte hij overigens geblesseerd, waardoor hij er vandaag nog altijd niet bij is.

17:00

Het is even geleden

Voor de laatste keer dat Ajax veroordeeld werd tot de play-offs moeten we ver terug. Om precies te zijn naar het seizoen 2007/08. De club rekende destijds in de halve finales af met sc Heerenveen, maar bogen in de eindstrijd over twee wedstrijden het hoofd voor FC Twente. De Tukkers plaatsten zich daardoor voor de voorrondes van de Champions League; Ajax restte een startbewijs voor de toenmalige UEFA Cup.

FC Groningen was een stuk recenter nog actief in de play-offs; om precies te zijn vijf jaar geleden (seizoen 2020/21). In de halve finale werd destijds nipt verloren van FC Utrecht. Sindsdien is er veel gebeurd in de Euroborg: een degradatie gevolgd door een directe promotie, relatief makkelijke handhaving in het eerste seizoen na de terugkeer op het hoogste niveau en nu dus een eerste play-offdeelname.

16:55

Zo plaatsten Ajax en Groningen zich voor de halve finale

Ajax had afgelopen zondag de play-offs nog kunnen ontlopen door uit bij sc Heerenveen te winnen. In een kletsnat Abe Lenstra Stadion bleef het echter steken op een 0-0 gelijkspel, waardoor de Amsterdammers als vijfde eindigden in het reguliere Eredivisieseizoen. FC Groningen sloot het seizoen juist af met een zege, uit bij degradant Heracles Almelo (1-2). De Trots van het Noorden plaatsten zich als nummer negen van de stand voor het seizoenstoetje.

16:48

Welkom!

Goedemiddag en welkom in dit liveblog! Hier blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het duel tussen Ajax en FC Groningen in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. 

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

