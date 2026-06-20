Ibrahim Afellay roept een verrassende Man of the Match uit na de 0-1 zege van Marokko op Schotland. Volgens de voormalig Oranje-international was scheidsrechter Ilgiz Tantashev uit Oezbekistan de beste man op het veld.

Marokko zette in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote stap naar zestiende finales op het WK. Een vroege goal van Ismael Saibari, zijn tweede van het toernooi alweer, bleek voldoende voor de Atlasleeuwen om de drie punten over de streep te trekken.

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Schotland was over de hele wedstrijd gezien de mindere partij, maar claimde tot twee keer toe een strafschop. Kort na rust ging John McGinn in de Marokkaanse zestien naar de grond na een duel met Neil El Aynaoui. In de slotminuten wilde ook Scott McTominay dat de bal op de stip zou gaan, wederom na een duel met diezelfde El Aynaoui. In beide gevallen wuifde Tantashev het Schotse smeekbede echter gedecideerd weg. Ook de VAR kwam niet op de lijn, en dus konden de Schotten fluiten naar hun penalty's.

In de nabeschouwing bij de NOS vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst of de Schotten een penalty verdiend hadden. "Ik moet je heel eerlijk zeggen...", reageert Afellay, "de Man of the Match was voor mij wel de scheidsrechter. Die was echt goed, die was echt onwijs goed." Tafelgenoot Kenneth Perez is het daarmee eens: "Hij liet gaan waar hij moest laten gaan en floot wanneer hij moest. De flow in de wedstrijd zat er goed in", aldus de Deen. Ook bij de penalty-claims had het Tantashev bij het rechte eind, zo denkt Perez. Terwijl de vermeende overtreding op McTominay nog eens vertoond wordt, zegt de analist: "Hij raakt niet de bal, maar ik denk dat het te weinig was."