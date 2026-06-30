Afgekeurde treffer Duitsland tegen Paraguay zorgt voor woede bij kijkers

Duitsland leek zich in de verlenging van het WK-duel met Paraguay op weg te koppen naar de kwartfinales, maar een ingreep van de VAR zorgde voor een enorme rel. Een treffer van Jonathan Tah in de 102e minuut werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd, waarna spelers, stafleden én kijkers zich massaal tegen de beslissing keerden.

Bij een hoekschop leek Tah de Duitsers op een 2-1 voorsprong te zetten met een rake kopbal. De videoscheidsrechter greep echter in vanwege een vermeende overtreding van Waldemar Anton op doelman Orlando Gill. Scheidsrechter Jalal Jayed werd naar het scherm geroepen en besloot de treffer alsnog af te keuren.

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Dat leidde direct tot grote chaos langs de zijlijn. Zowel de Duitse als de Paraguayaanse staf stormde de dug-out uit om verhaal te halen bij de arbitrage. Bondscoaches Julian Nagelsmann en Gustavo Alfaro kregen allebei een gele kaart vanwege hun protesten. Ook Miguel Almirón werd op de bon geslingerd nadat hij zich nadrukkelijk met de beslissing bemoeide.

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Commentator Jan Vincent van Zuiden kon zich tijdens de uitzending maar moeilijk vinden in het oordeel van de arbitrage. "Hij wordt wel licht gehinderd, maar hij loopt toch zelf tegen Anton aan. Er zitten wel twee handen van Anton bij Gill. Ik vind het heel licht hoor, hij gaat wel heel makkelijk naar de grond."

Ook op sociale media regende het kritiek op de arbitrage. Veel kijkers vonden dat Duitsland een zuivere treffer werd ontnomen. "Deze scheidsrechter zou in Nederland niet eens derde elftallen mogen fluiten", schreef X-gebruiker Erwint."Duitsers wel genaaid denk ik. Leek me geen overtreding", oordeelde Kos. Hans van Tellingen was nog stelliger: "Was gewoon een goal, hoor."

Volgens Jeroen Visser keek de scheidsrechter bovendien naar de verkeerde beelden. "Belachelijk besluit om de 2-1 af te keuren. Keeper loopt zelf tegen de aanvaller aan, ze laten de verkeerde beelden aan de scheids zien." Ook ESPN-verslaggever Tijmen van Wissing liet zijn frustratie blijken. "Hoe kun je zo'n mooie sport verkrachten."

Op het moment van schrijven is de tweede helft van de verlenging bezig en staat het nog altijd 1-1. Het lijkt daarmee af te stevenen op penalty's.

Hoe kun je zo'n mooie sport verkrachten — Tijmen van Wissing (@vanwissing) June 29, 2026

Duitsers wel genaaid denk ik. Leek me geen overtreding. #duipar — Kos (@Kos_) June 29, 2026

Was gewoon een goal, hoor. #DuiPar — Hans van Tellingen (@hansvantelling) June 29, 2026