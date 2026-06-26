Ajax reageert met emoji op overlijden van Hercules-held Mats Grotenbreg

Ajax heeft op sociale media stilgestaan bij het overlijden van . De Amsterdamse club reageerde met een hartje onder het bericht waarin het overlijden van de voormalig aanvaller bekend werd gemaakt.

Grotenbreg overleed donderdag op 28-jarige leeftijd na een aanvaring met een boot tijdens het zwemmen in de Mookerplas. Vrijdag werd bekend dat een 45-jarige man is aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld.

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De naam van Grotenbreg zal voor altijd verbonden blijven aan één van de grootste bekerstunts uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Op 21 december 2023 maakte hij namens USV Hercules in blessuretijd de winnende 3-2 tegen Ajax, waarmee de recordkampioen op sensationele wijze uit het KNVB-bekertoernooi werd geknikkerd.

Juist daarom valt de reactie van Ajax op. Hoewel Grotenbreg de Amsterdammers destijds een pijnlijke avond bezorgde, koos de club er na zijn overlijden voor om via sociale media een eenvoudig, maar veelzeggend eerbetoon te brengen met een hartje onder het overlijdensbericht.